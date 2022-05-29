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https://arabic.sputniknews.com/20220529/أردوغان-تركيا-وإسرائيل-تعقدان-محادثات-بشأن-نقل-الغاز-من-البحر-المتوسط-إلى-أوروبا-1062851760.html
أردوغان: تركيا وإسرائيل تعقدان محادثات بشأن نقل الغاز من البحر المتوسط إلى أوروبا
أردوغان: تركيا وإسرائيل تعقدان محادثات بشأن نقل الغاز من البحر المتوسط إلى أوروبا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وإسرائيل ستجريان محادثات حول تسليم الغاز من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا عبر تركيا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:57+0000
2022-05-29T12:57+0000
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وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من باكو: "يقولون أنهم مستعدون وسنواصل عملنا في هذا الإطار".وأضاف: "ستكون هناك محادثات بين وزير الطاقة والموارد الطبيعية والمسؤولين الإسرائيليين بشأن اتخاذ مثل هذه الخطوة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي. كما سيتم إبلاغنا بالمعلومات التي سيقدمها لنا وزير خارجيتنا بعد زيارته لإسرائيل".مشيرا إلى أنهم سيتخذون خطوات لنقل العلاقات التركية الإسرائيلية إلى حالة أكثر إيجابية، وأكد أردوغان إلى أن الآراء حول هذه القضية إيجابية في الوقت الحالي، ورغباتهم هي استكمال التطور في هذا الاتجاه بأقرب وقت ممكن.وقال كبير مستشاري الرئيس التركي في السياسة الخارجية إبراهيم كالين في وقت سابق: "الغاز من شرق البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يصبح بديلا للغاز الروسي للاتحاد الأوروبي، أنقرة مستعدة لتكون جزءا من هذه العملية".
https://arabic.sputniknews.com/20220529/الكرملين-بوتين-يخطط-لإجراء-محادثة-مع-أردوغان-اليوم-الاثنين-1062848240.html
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أردوغان: تركيا وإسرائيل تعقدان محادثات بشأن نقل الغاز من البحر المتوسط إلى أوروبا

12:57 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وإسرائيل ستجريان محادثات حول تسليم الغاز من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا عبر تركيا.
وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من باكو: "يقولون أنهم مستعدون وسنواصل عملنا في هذا الإطار".
وأضاف: "ستكون هناك محادثات بين وزير الطاقة والموارد الطبيعية والمسؤولين الإسرائيليين بشأن اتخاذ مثل هذه الخطوة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي. كما سيتم إبلاغنا بالمعلومات التي سيقدمها لنا وزير خارجيتنا بعد زيارته لإسرائيل".
مشيرا إلى أنهم سيتخذون خطوات لنقل العلاقات التركية الإسرائيلية إلى حالة أكثر إيجابية، وأكد أردوغان إلى أن الآراء حول هذه القضية إيجابية في الوقت الحالي، ورغباتهم هي استكمال التطور في هذا الاتجاه بأقرب وقت ممكن.
وقال كبير مستشاري الرئيس التركي في السياسة الخارجية إبراهيم كالين في وقت سابق: "الغاز من شرق البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يصبح بديلا للغاز الروسي للاتحاد الأوروبي، أنقرة مستعدة لتكون جزءا من هذه العملية".
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
الكرملين: بوتين يخطط لإجراء محادثة مع أردوغان غدا الاثنين
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