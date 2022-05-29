https://arabic.sputniknews.com/20220529/أردوغان-لا-يمكننا-الموافقة-على-ضم-دول-داعمة-للإرهاب-إلى-الناتو-طالما-أنني-رئيس-لتركيا-1062846922.html
أردوغان: لا يمكننا الموافقة على ضم دول داعمة للإرهاب إلى "الناتو" طالما أنني رئيس لتركيا
أردوغان: لا يمكننا الموافقة على ضم دول داعمة للإرهاب إلى "الناتو" طالما أنني رئيس لتركيا
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه لا يستطيع الموافقة على ضم دول داعمة للإرهاب إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، طالما هو في منصبه. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T11:59+0000
2022-05-29T11:59+0000
2022-05-29T11:59+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
الناتو
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جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها الرئيس التركي حول التطورات الجارية لدى عودته من زيارته لأذربيجان.وقال أردوغان: "طالما أنني رئيس تركيا، فلا يمكننا أن نقول "نعم" لدول تدعم الإرهاب للانضمام إلى الناتو".وأضاف أردوغان: "لقد قضينا الآن على اكثر من 100 إرهابي، إلى جانب أولئك الموجودين في شمال العراق، هذه العملية ستستمر ولا يمكننا تركها".وأشار الرئيس التركي في تصريحاته إلى أنه "سيجري محادثات هاتفية مع كل من روسيا وأوكرانيا، غدا الاثنين، وسيواصل تشجيع الأطراف على استخدام قنوات الحوار والدبلوماسية".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتبر في وقت سابق أنه لا فائدة من توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) دون مراعاة الحساسيات الأمنية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال مشاركته في مراسم بدء بناء غواصة محلية في ولاية قوجة إيلي في غرب تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "إن توسع الناتو لن يعود بالنفع على بلاده والحلف ما لم يتم مراعاة الحساسيات الأمنية".وأوضح أردوغان أن "تركيا بصفتها دولة دفعت ثمنا من أجل الناتو، تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلا من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة".وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/أردوغان-لجونسون-تركيا-ترغب-في-التأكد-من-أن-فنلندا-والسويد-سيراعيان-مخاوفها-المشروعة-1062489953.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, الناتو
أردوغان: لا يمكننا الموافقة على ضم دول داعمة للإرهاب إلى "الناتو" طالما أنني رئيس لتركيا
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه لا يستطيع الموافقة على ضم دول داعمة للإرهاب إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، طالما هو في منصبه.
جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها الرئيس التركي حول التطورات الجارية لدى عودته من زيارته لأذربيجان.
وقال أردوغان: "طالما أنني رئيس تركيا، فلا يمكننا أن نقول "نعم" لدول تدعم الإرهاب للانضمام إلى الناتو".
وتابع الرئيس التركي متسائلا: "ماذا سنفعل إذا لم تقم أمريكا بدورها في الحرب ضد الإرهاب؟ سوف ندافع عن أنفسنا، لا يمكن تحمّل الحرب ضد الإرهاب من خلال طلب الإذن من أحد".
وأضاف أردوغان: "لقد قضينا الآن على اكثر من 100 إرهابي، إلى جانب أولئك الموجودين في شمال العراق، هذه العملية ستستمر ولا يمكننا تركها".
وأشار الرئيس التركي في تصريحاته إلى أنه "سيجري محادثات هاتفية مع كل من روسيا وأوكرانيا، غدا الاثنين، وسيواصل تشجيع الأطراف على استخدام قنوات الحوار والدبلوماسية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتبر في وقت سابق أنه لا فائدة من توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) دون مراعاة الحساسيات الأمنية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال مشاركته في مراسم بدء بناء غواصة محلية في ولاية قوجة إيلي في غرب تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال الرئيس التركي: "إن توسع الناتو لن يعود بالنفع على بلاده والحلف ما لم يتم مراعاة الحساسيات الأمنية".
وأوضح أردوغان أن "تركيا بصفتها دولة دفعت ثمنا من أجل الناتو، تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلا من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة".
وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو
إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.
وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.