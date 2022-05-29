عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220529/أردوغان-يؤكد-مواصلة-تركيا-تشجيع-روسيا-وأوكرانيا-على-الحوار-1062847684.html
أردوغان يؤكد مواصلة تركيا تشجيع روسيا وأوكرانيا على الحوار
أردوغان يؤكد مواصلة تركيا تشجيع روسيا وأوكرانيا على الحوار
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل تشجيع روسيا وتركيا على الحوار، معلنًا أن أنقرة ستجري مباحثات مع البلدين غدًا الاثنين. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:06+0000
2022-05-29T12:06+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062846884_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_5e559726f917c9cb372a004b78842d49.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال أردوغان، في حديث للصحفيين خلال عودته من أذربيجان: "سنواصل تشجيع روسيا وأوكرانيا على تفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية، وسيكون لدينا اتصالان هاتفيان مع الجانبين يوم الاثنين"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.وأضاف أردوغان: "لا يمكننا الموافقة إطلاقًا على انضمام الدول الداعمة للإرهاب إلى حلف الناتو طالما أنا رئيس لتركيا"، في إشارة إلى رفض أنقرة مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب استضافتهما عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنف كتنظيم إرهابي في تركيا. وتابع أردوغان: "إذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بما يترتب عليها في مكافحة الإرهاب فماذا سنفعل؟ سنتدبر أمرنا، فلا يمكن محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد".
https://arabic.sputniknews.com/20220528/أردوغان-يزور-أذربيجان-ويشارك-في-فعاليات-مهرجان-محلي-1062807761.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062846884_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_8d7be1794b392ab3d1c31b20bd4eabd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رجب طيب أردوغان

أردوغان يؤكد مواصلة تركيا تشجيع روسيا وأوكرانيا على الحوار

12:06 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل تشجيع روسيا وتركيا على الحوار، معلنًا أن أنقرة ستجري مباحثات مع البلدين غدًا الاثنين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال أردوغان، في حديث للصحفيين خلال عودته من أذربيجان: "سنواصل تشجيع روسيا وأوكرانيا على تفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية، وسيكون لدينا اتصالان هاتفيان مع الجانبين يوم الاثنين"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
أردوغان يشارك في فعاليات مهرجان أذربيجان في العاصمة باكو
أمس, 12:42 GMT
وأضاف أردوغان: "لا يمكننا الموافقة إطلاقًا على انضمام الدول الداعمة للإرهاب إلى حلف الناتو طالما أنا رئيس لتركيا"، في إشارة إلى رفض أنقرة مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب استضافتهما عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنف كتنظيم إرهابي في تركيا.
وتابع أردوغان: "إذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بما يترتب عليها في مكافحة الإرهاب فماذا سنفعل؟ سنتدبر أمرنا، فلا يمكن محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала