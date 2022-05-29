https://arabic.sputniknews.com/20220529/أردوغان-يؤكد-مواصلة-تركيا-تشجيع-روسيا-وأوكرانيا-على-الحوار-1062847684.html
أردوغان يؤكد مواصلة تركيا تشجيع روسيا وأوكرانيا على الحوار
أردوغان يؤكد مواصلة تركيا تشجيع روسيا وأوكرانيا على الحوار
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل تشجيع روسيا وتركيا على الحوار، معلنًا أن أنقرة ستجري مباحثات مع البلدين غدًا الاثنين. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:06+0000
2022-05-29T12:06+0000
2022-05-29T12:06+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
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القاهرة - سبوتنيك. وقال أردوغان، في حديث للصحفيين خلال عودته من أذربيجان: "سنواصل تشجيع روسيا وأوكرانيا على تفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية، وسيكون لدينا اتصالان هاتفيان مع الجانبين يوم الاثنين"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.وأضاف أردوغان: "لا يمكننا الموافقة إطلاقًا على انضمام الدول الداعمة للإرهاب إلى حلف الناتو طالما أنا رئيس لتركيا"، في إشارة إلى رفض أنقرة مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب استضافتهما عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنف كتنظيم إرهابي في تركيا. وتابع أردوغان: "إذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بما يترتب عليها في مكافحة الإرهاب فماذا سنفعل؟ سنتدبر أمرنا، فلا يمكن محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد".
https://arabic.sputniknews.com/20220528/أردوغان-يزور-أذربيجان-ويشارك-في-فعاليات-مهرجان-محلي-1062807761.html
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العالم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يؤكد مواصلة تركيا تشجيع روسيا وأوكرانيا على الحوار
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل تشجيع روسيا وتركيا على الحوار، معلنًا أن أنقرة ستجري مباحثات مع البلدين غدًا الاثنين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال أردوغان، في حديث للصحفيين خلال عودته من أذربيجان: "سنواصل تشجيع روسيا وأوكرانيا على تفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية، وسيكون لدينا اتصالان هاتفيان مع الجانبين يوم الاثنين"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.
وأضاف أردوغان: "لا يمكننا الموافقة إطلاقًا على انضمام الدول الداعمة للإرهاب إلى حلف الناتو طالما أنا رئيس لتركيا"، في إشارة إلى رفض أنقرة مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب استضافتهما عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنف كتنظيم إرهابي في تركيا.
وتابع أردوغان: "إذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بما يترتب عليها في مكافحة الإرهاب فماذا سنفعل؟ سنتدبر أمرنا، فلا يمكن محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد".