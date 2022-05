أفضل فاكهة لصحة لدماغ

في الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Frontiers in Nutrition"، فحص الباحثون مجموعة من 60 بالغا تتراوح أعمارهم بين 50-80 لمدة 12 أسبوعا، مع استكمال بعض وجباتهم الغذائية بمسحوق التوت البري المجفف بالتجميد، بحسب " Eat This, Not That ".