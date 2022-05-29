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أفغانستان... الاشتباه في إصابة شخصين بجدري القردة
أفغانستان... الاشتباه في إصابة شخصين بجدري القردة
ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن السلطات الصحية في البلاد رصدت أول حالتي اشتباه إصابة بجدري القردة، الذي ظهر في أفريقيا وانتشر في عدة دول حول العالم. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T10:07+0000
2022-05-29T10:08+0000
العالم
جدري القردة
أخبار أفغانستان اليوم
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وتم رصد الحالتين في محافظة نيمروز، حيث تقع هذه المحافظة على الحدود مع كل من إيران وباكستان.ويتزامن رصد الحالتين مع عملية ترحيل المهاجرين من إيران.ومنذ ذلك الحين تم تسجيل العديد من حالات الإصابة في عدة دول في أمريكا الشمالية وأوروبا.وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أنه تم تسجيل نحو 200 حالة إصابة بجدري القردة في نحو 20 دولة حول العالم، وفقا لآخر إحصائيات، الخميس الماضي، بينما توجد نحو 100 حالة أخرى يجري فحصها.ويوجد جدري القردة بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا.ويقول خبراء إن انتشار هذا الوباء في أوروبا ربما يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية المطيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/بعد-مخالطتهما-الفيروس-إعلام-فرنسا-تطعم-شخصين-ضد-جدري-القرود-1062825112.html
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العالم, جدري القردة, أخبار أفغانستان اليوم

أفغانستان... الاشتباه في إصابة شخصين بجدري القردة

10:07 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 10:08 GMT 29.05.2022)
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
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ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن السلطات الصحية في البلاد رصدت أول حالتي اشتباه إصابة بجدري القردة، الذي ظهر في أفريقيا وانتشر في عدة دول حول العالم.
وتم رصد الحالتين في محافظة نيمروز، حيث تقع هذه المحافظة على الحدود مع كل من إيران وباكستان.
ويتزامن رصد الحالتين مع عملية ترحيل المهاجرين من إيران.
وتم تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة خارج القارة الأفريقية في المملكة المتحدة في الـ 7 من مايو/ أيار الجاري.
ومنذ ذلك الحين تم تسجيل العديد من حالات الإصابة في عدة دول في أمريكا الشمالية وأوروبا.
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
بعد مخالطتهما الفيروس.. إعلام: فرنسا تطعم شخصين ضد "جدري القرود"
أمس, 18:33 GMT
وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أنه تم تسجيل نحو 200 حالة إصابة بجدري القردة في نحو 20 دولة حول العالم، وفقا لآخر إحصائيات، الخميس الماضي، بينما توجد نحو 100 حالة أخرى يجري فحصها.
وظهر فيروس جدري القردة لأول مرة بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويوجد جدري القردة بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا.
لكن المرض ظهر في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة، وله أعراض تشمل الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
ويقول خبراء إن انتشار هذا الوباء في أوروبا ربما يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية المطيرة.
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
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