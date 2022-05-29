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https://arabic.sputniknews.com/20220529/أمير-قطر-يحضر-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-بين-ليفربول-وريال-مدريد-صور-1062855608.html
أمير قطر يحضر نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد... صور
أمير قطر يحضر نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد... صور
حضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء أمس ‏السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس.‏ 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T13:57+0000
2022-05-29T13:57+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
قطر
رياضة
أخبار دوري أبطال أوروبا
ليفربول
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وتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حضور أمير قطر المباراة، التي أقيمت بين فريقي "ليفربول" الإنجليزي و"ريال مدريد" الإسباني، في ملعب سان دوني.وأحرز نادي ريال مدريد الإسباني اللقب الرابع عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس.وسجل هدف المباراة الوحيد لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59.وحاول مدرب "ليفربول"، يورغن كلوب، الضغط أكثر على دفاعات ريال مدريد، فدفع بنابي كيتا وفيرمينو في ربع الساعة الأخير من اللقاء ولكن دون جدوى.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/كلوب-يعلق-على-خسارة-ليفربول-دوري-أبطال-أوروبا-حتى-لو-لم-يتفهم-أحد-على-هذا-الكوكب-1062837404.html
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا, ليفربول

أمير قطر يحضر نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد... صور

13:57 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYSأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
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حضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء أمس ‏السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس.‏
وتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حضور أمير قطر المباراة، التي أقيمت بين فريقي "ليفربول" الإنجليزي و"ريال مدريد" الإسباني، في ملعب سان دوني.
وأحرز نادي ريال مدريد الإسباني اللقب الرابع عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس.
لاعب فريق ليفربول المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
كلوب يعلق على خسارة ليفربول دوري أبطال أوروبا... "حتى لو لم يتفهم أحد على هذا الكوكب"‏
07:51 GMT
وسجل هدف المباراة الوحيد لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59.
وحاول مدرب "ليفربول"، يورغن كلوب، الضغط أكثر على دفاعات ريال مدريد، فدفع بنابي كيتا وفيرمينو في ربع الساعة الأخير من اللقاء ولكن دون جدوى.
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