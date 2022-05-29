https://arabic.sputniknews.com/20220529/أمين-سر-حركة-فتح-في-لبنان-المسيرة-استفزاز-لكل-حر-ومشروعنا-في-الداخل-الفلسطيني-وليس-عبر-الحدود-1062838293.html

أمين سر حركة "فتح" في لبنان: المسيرة استفزاز لكل حر ومشروعنا في الداخل الفلسطيني وليس عبر الحدود

أمين سر حركة "فتح" في لبنان: المسيرة استفزاز لكل حر ومشروعنا في الداخل الفلسطيني وليس عبر الحدود

اعتبر أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت العميد سمير أبو عفش، أن "مسيرة الأعلام" في القدس هي استفزاز لكل حر في العالم. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T08:37+0000

2022-05-29T08:37+0000

2022-05-29T08:37+0000

العالم العربي

لبنان

حركة فتح

تقارير سبوتنيك

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وقال أبو عفش لـ "سبوتنيك" إنه "تزامناً مع ما تسمى "مسيرة الأعلام" واحتلال باقي القدس ينظم في كل مخيمات وتجمعات لبنان مسيرات واعتصامات بدأت منذ الفجر مع إطلاق الأناشيد الوطنية الفلسطينية ووضع الأعلام الفلسطينية فوق المنازل والتجمعات والمكاتب للتأكيد على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين برغم كل إجراءات القمع الصهيونية والتأييد الأمريكي المطلق وللأسف التأييد من بعض الأنظمة العربية".وأضاف: "شعبنا يؤكد في الداخل والشتات أنه منذ الصباح الباكر المعتصمين داخل المسجد الأقصى يتصدون لقطعان المستوطنين المدعومين من الجيش والشرطة الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن "الفعاليات ستستمر في مخيمات لبنان للمساء حتى نتأكد أن قطعان المستوطنين قد انسحبوا، وهذا إن دل على شيء بالنسبة للاحتلال إصراره على إقامة مسيرة العودة واستفزاز المسلمين والمسيحيين بأن تمر عبر بوابات القدس القديمة وصولاً إلى ما يسمى حائط المبكى، نهج استيطاني صهيوني يؤكد على عنصرية الاحتلال الصهيوني لأنه يطرد شعب ليحل مكانه أناس آخرين".كذلك أوضح أبو عفش أنه "كشعب فلسطيني مصممين على الحفاظ على هوية القدس التاريخية بمعالمها الدينية الإسلامية والمسيحية وقدرنا أن ندافع عنها وهي عاصمتنا الأبدية، وإلى ماذا تؤدي هذه المسيرة؟.. الموضوع عند قادة العدو المصرين على أن تقام المسيرة وهي استفزاز لكل حر في العالم".وأشار إلى أن "المجتمع الدولي الذي تقوده أمريكا وبعض الدول الأوروبية للأسف يرون بعين واحدة فقط ولا يرون الجرائم، منذ بداية هذا الشهر حتى الآن استشهد لنا عدد كبير من الفتية لا تتجاوز أعمارهم ال 16 و 17 سنة، أين القانون الدولي؟ أيقونة الإعلام الفلسطيني شيرين أبو عاقلة اغتيلت برصاصة غادرة من قناص صهيوني وهذا ما شهده العالم كله وحتى في جنازتها اعتدوا على الجثمان وكاد أن يسقط النعش".وأكد أبو عفش على أن "لبنان تحمل من القضية الفلسطينية ما تحمله من أعباء، مشروعنا في الداخل الفلسطيني وليس عبر الحدود نحن نواجه من الداخل بلحمنا الحي".

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العالم العربي, لبنان, حركة فتح, تقارير سبوتنيك