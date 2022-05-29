https://arabic.sputniknews.com/20220529/أنصار-الله-تعلن-تلقيها-موافقة-أممية-للبدء-في-تسيير-رحلات-جوية-بين-صنعاء-والقاهرة-1062872012.html

"أنصار الله" تعلن تلقيها موافقة أممية للبدء في تسيير رحلات جوية بين صنعاء والقاهرة

"أنصار الله" تعلن تلقيها موافقة أممية للبدء في تسيير رحلات جوية بين صنعاء والقاهرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، تلقيها موافقة من الأمم المتحدة بتسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة المصرية... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T22:05+0000

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2022-05-29T22:05+0000

أخبار اليمن الأن

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وقال وزير النقل في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله"، عبد الوهاب يحيى الدرة، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إن "مكتب المبعوث الأممي، أكد تسيير أول رحلة تجارية مدنية من صنعاء إلى القاهرة، والعودة في الأول من يونيو المقبل عبر الناقل الوطني لشركة الخطوط الجوية اليمنية".ودعا الدرة، الأمم المتحدة إلى "مضاعفة الرحلات التجارية المدنية لإنقاذ حياة المرضى وتخفيف من معاناة الشعب اليمني".وقال "يجب على الأمم المتحدة مضاعفة عدد الرحلات التجارية بواقع رحلة إلى القاهرة يوميا".وأشاد وزير النقل في حكومة "الإنقاذ الوطني" بـ "الخبرات الفنية اليمنية التي تمكنت من إعادة تأهيل منظومة شبكة الإنارة الليلية للمدرج الرئيسي خلال فترة قياسية لاستكمال جاهزية المطار واستقبال الرحلات يوميا ليلا ونهارا على مدار الساعة، وفقاً للشروط والمتطلبات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، الموافقة على تسيير رحلات جوية بين مطاري القاهرة وصنعاء الدوليين، في حين أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن "أمله في أن تُسهم تلك الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والإسهام في جهود إحلال الاستقرار والأمن في اليمن، ودعم إيجاد تسوية مستدامة للأزمة هناك".ويوم الاثنين قبل الماضي، انطلقت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي بعد 6 أعوام من التوقف، وذلك في إطار الهدنة الأممية، بعد 44 يوماً من بدء سريانها مطلع أبريل الماضي.وفي 12 مايو الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها على استخدام الجوازات الصادرة من جماعة "أنصار الله" للسفر عبر مطار صنعاء الدولي، وذلك بعد أزمة بين الجانبين استمرت 18 يوما، أدت إلى تعثر أول رحلة تجارية كانت مقررة في 24 أبريل الماضي من صنعاء إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ التاسع من أغسطس/آب 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقاً مع قيادة التحالف.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/المبعوث-الأممي-لليمن-يصل-إلى-عدن-لبحث-فتح-طرق-تعز-وتمديد-الهدنة-1062857787.html

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