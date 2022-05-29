https://arabic.sputniknews.com/20220529/إجراءات-جديدة-لمنع-المسافرين-من-اصطحاب-غالونات-البنزين-في-ليبيا-1062858784.html
إجراءات جديدة لمنع المسافرين من اصطحاب غالونات البنزين في ليبيا
إجراءات جديدة لمنع المسافرين من اصطحاب غالونات البنزين في ليبيا
أكد مدير معبر "رأس إجدير" الليبي الحدودي مع تونس، سالم العكعاك، إنه تم اتخاذ إجراءات جديدة بالاتفاق مع الجانب التونسي لمنع المسافرين اصطحاب غالونات البنزين. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:03+0000
2022-05-29T15:03+0000
2022-05-29T15:03+0000
العالم العربي
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وقال العكعاك: "هذه الإجراءات جاءت حفاظًا على سلامة المسافرين والتقليل من حوادث اشتعال النيران بمركبات المواطنين"، بحسب ما ذكرت قناة "ليبيا بانوراما".وأكد العكعاك أن المعبر يشتغل بكامل طاقته الاستيعابية مع توظيف 7 ممرات للحد من الازدحام وتقليل ساعات الانتظار.وأشار إلى أن عدد المسافرين إلى تونس عبر المنفذ يوميًا يتجاوز 6 آلاف مسافر، وهذا يرهق عمل المعبر الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 4 آلاف مسافر فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/خبراء-يتحدثون-عن-فوضى-السلاح-وصعوبات-بناء-الدولة-في-ليبيا-1062774181.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
إجراءات جديدة لمنع المسافرين من اصطحاب غالونات البنزين في ليبيا
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أكد مدير معبر "رأس إجدير" الليبي الحدودي مع تونس، سالم العكعاك، إنه تم اتخاذ إجراءات جديدة بالاتفاق مع الجانب التونسي لمنع المسافرين اصطحاب غالونات البنزين.
وقال العكعاك: "هذه الإجراءات جاءت حفاظًا على سلامة المسافرين والتقليل من حوادث اشتعال النيران بمركبات المواطنين"، بحسب ما ذكرت قناة "ليبيا بانوراما"
.
وأكد العكعاك أن المعبر يشتغل بكامل طاقته الاستيعابية مع توظيف 7 ممرات للحد من الازدحام وتقليل ساعات الانتظار.
وأشار إلى أن عدد المسافرين إلى تونس عبر المنفذ يوميًا يتجاوز 6 آلاف مسافر، وهذا يرهق عمل المعبر الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 4 آلاف مسافر فقط.