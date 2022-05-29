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https://arabic.sputniknews.com/20220529/إعلام-زين-الدين-زيدان-غير-مقتنع-بتدريب-باريس-سان-جيرمان-1062859110.html
إعلام: زين الدين زيدان غير مقتنع بتدريب باريس سان جيرمان
إعلام: زين الدين زيدان غير مقتنع بتدريب باريس سان جيرمان
قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، أن المدير الفني السابق لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، غير مقتنع بتدريب باريس سان جيرمان. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:13+0000
2022-05-29T15:13+0000
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
بطولة كأس العالم 2022
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ووفقا لشبكة "تيليفوت" الفرنسية، فإن زيدان لن يوقع مع سان جيرمان، لأنه غير مقتنع بمشروع النادي الباريسي.وأشارت الشبكة إلى أن زيدان كان الاختيار المفضل لدى الملاك القطريين لسان جيرمان، من أجل خلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.وكانت العديد من التقارير قد ذكرت مؤخرا أن سان جيرمان يتفاوض مع زيدان لتدريب الفريق في الموسم المقبل.وفي المقابل، أفادت تقارير أخرى بأن زيدان يطمح لقيادة المنتخب الفرنسي خلفا لديدييه ديشامب، عقب مباريات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.يذكر أن زيدان لم يتولى تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية موسم 2020-2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/ما-هو-شرط-زيدان-لتدريب-باريس-سان-جيرمان-1058160592.html
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رياضة, نادي باريس سان جيرمان, بطولة كأس العالم 2022

إعلام: زين الدين زيدان غير مقتنع بتدريب باريس سان جيرمان

15:13 GMT 29.05.2022
© AP Photo / Miguel Morenattiمدرب نادي "ريال مدريد"، الفرنسي زين الدين زيدان، 8 مارس 2020
مدرب نادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، 8 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Miguel Morenatti
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قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، أن المدير الفني السابق لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، غير مقتنع بتدريب باريس سان جيرمان.
ووفقا لشبكة "تيليفوت" الفرنسية، فإن زيدان لن يوقع مع سان جيرمان، لأنه غير مقتنع بمشروع النادي الباريسي.
وأشارت الشبكة إلى أن زيدان كان الاختيار المفضل لدى الملاك القطريين لسان جيرمان، من أجل خلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
وكانت العديد من التقارير قد ذكرت مؤخرا أن سان جيرمان يتفاوض مع زيدان لتدريب الفريق في الموسم المقبل.
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وفي المقابل، أفادت تقارير أخرى بأن زيدان يطمح لقيادة المنتخب الفرنسي خلفا لديدييه ديشامب، عقب مباريات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

يذكر أن زيدان لم يتولى تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية موسم 2020-2021.
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