عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220529/إلغاء-آلاف-الرحلات-الجوية-حول-العالم-1062862106.html
إلغاء آلاف الرحلات الجوية حول العالم
إلغاء آلاف الرحلات الجوية حول العالم
ألغيت مئات من الرحلات الجوية حول العالم بحلول منتصف نهار الأحد، ما يضيف إلى العدد المتزايد من الرحلات الجوية الملغاة خلال عطلة نهاية الأسبوع المطولة في... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T16:10+0000
2022-05-29T16:10+0000
العالم
أخبار العالم الآن
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050214710_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_80d198fd682f961e141fce9c93b5fcd2.jpg
ألغي ما يزيد قليلا على ألف رحلة طيران اعتبارا من الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (03:00 مساء بتوقيت غرينتش)، وفقا لموقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية.جاء ذلك بعد إلغاء أكثر من 2300 رحلة يوم الجمعة و1500 رحلة يوم السبت. شملت الرحلات الملغاة اليوم الأحد أكثر من 250 رحلة كان من المقرر أن تطير من وإلى المدن الأمريكية، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".كانت شركة "دلتا إيرلاينز" صاحبة نصيب الأسد من إلغاء الرحلات بين خطوط الطيران الأمريكية الكبرى، حيث ألغت أكثر من 250 رحلة، أو 9% من عملياتها، يوم السبت، ونحو 140 رحلة بحلول منتصف نهار الأحد.وقالت "دلتا" في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة الأنباء، إن عمليات الإلغاء يوم السبت كانت بسبب سوء الأحوال الجوية وإجراءات مراقبة الحركة الجوية، مشيرة إلى أنها تحاول إلغاء الرحلات الجوية قبل 24 ساعة على الأقل من عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى.أعلنت "دلتا" على موقعها على الإنترنت يوم الخميس أنه في الفترة من 1 يوليو/ تموز إلى 7 أغسطس/ آب، ستخفض الخدمة بنحو 100 رحلة يومية، بشكل أساسي في أجزاء من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.في روسيا، قررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، تمديد سريان القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية في 11 مطارا في جنوب ووسط البلاد قرب الحدود الأوكرانية، حتى 6 يونيو/ حزيران المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/اختفاء-طائرة-ركاب-على-متنها-22-شخصا-في-نيبال-1062836247.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050214710_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_67583974bb6b7bb417f7ae0c81f51732.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

إلغاء آلاف الرحلات الجوية حول العالم

16:10 GMT 29.05.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصوررحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021
رحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ألغيت مئات من الرحلات الجوية حول العالم بحلول منتصف نهار الأحد، ما يضيف إلى العدد المتزايد من الرحلات الجوية الملغاة خلال عطلة نهاية الأسبوع المطولة في الولايات المتحدة احتفالا بيوم الذكرى.
ألغي ما يزيد قليلا على ألف رحلة طيران اعتبارا من الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (03:00 مساء بتوقيت غرينتش)، وفقا لموقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية.
جاء ذلك بعد إلغاء أكثر من 2300 رحلة يوم الجمعة و1500 رحلة يوم السبت. شملت الرحلات الملغاة اليوم الأحد أكثر من 250 رحلة كان من المقرر أن تطير من وإلى المدن الأمريكية، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".
كانت شركة "دلتا إيرلاينز" صاحبة نصيب الأسد من إلغاء الرحلات بين خطوط الطيران الأمريكية الكبرى، حيث ألغت أكثر من 250 رحلة، أو 9% من عملياتها، يوم السبت، ونحو 140 رحلة بحلول منتصف نهار الأحد.
لقطة شاشة لركاب يدفعون طائرة عن مدرج المطار في نيبال 1 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
اختفاء طائرة ركاب على متنها 22 شخصا في نيبال
07:33 GMT
وقالت "دلتا" في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة الأنباء، إن عمليات الإلغاء يوم السبت كانت بسبب سوء الأحوال الجوية وإجراءات مراقبة الحركة الجوية، مشيرة إلى أنها تحاول إلغاء الرحلات الجوية قبل 24 ساعة على الأقل من عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى.
أعلنت "دلتا" على موقعها على الإنترنت يوم الخميس أنه في الفترة من 1 يوليو/ تموز إلى 7 أغسطس/ آب، ستخفض الخدمة بنحو 100 رحلة يومية، بشكل أساسي في أجزاء من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.
في روسيا، قررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، تمديد سريان القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية في 11 مطارا في جنوب ووسط البلاد قرب الحدود الأوكرانية، حتى 6 يونيو/ حزيران المقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала