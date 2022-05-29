https://arabic.sputniknews.com/20220529/إلغاء-آلاف-الرحلات-الجوية-حول-العالم-1062862106.html

إلغاء آلاف الرحلات الجوية حول العالم

إلغاء آلاف الرحلات الجوية حول العالم

ألغيت مئات من الرحلات الجوية حول العالم بحلول منتصف نهار الأحد، ما يضيف إلى العدد المتزايد من الرحلات الجوية الملغاة خلال عطلة نهاية الأسبوع المطولة في... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T16:10+0000

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ألغي ما يزيد قليلا على ألف رحلة طيران اعتبارا من الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (03:00 مساء بتوقيت غرينتش)، وفقا لموقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية.جاء ذلك بعد إلغاء أكثر من 2300 رحلة يوم الجمعة و1500 رحلة يوم السبت. شملت الرحلات الملغاة اليوم الأحد أكثر من 250 رحلة كان من المقرر أن تطير من وإلى المدن الأمريكية، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".كانت شركة "دلتا إيرلاينز" صاحبة نصيب الأسد من إلغاء الرحلات بين خطوط الطيران الأمريكية الكبرى، حيث ألغت أكثر من 250 رحلة، أو 9% من عملياتها، يوم السبت، ونحو 140 رحلة بحلول منتصف نهار الأحد.وقالت "دلتا" في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة الأنباء، إن عمليات الإلغاء يوم السبت كانت بسبب سوء الأحوال الجوية وإجراءات مراقبة الحركة الجوية، مشيرة إلى أنها تحاول إلغاء الرحلات الجوية قبل 24 ساعة على الأقل من عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى.أعلنت "دلتا" على موقعها على الإنترنت يوم الخميس أنه في الفترة من 1 يوليو/ تموز إلى 7 أغسطس/ آب، ستخفض الخدمة بنحو 100 رحلة يومية، بشكل أساسي في أجزاء من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.في روسيا، قررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، تمديد سريان القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية في 11 مطارا في جنوب ووسط البلاد قرب الحدود الأوكرانية، حتى 6 يونيو/ حزيران المقبل.

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