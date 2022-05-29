https://arabic.sputniknews.com/20220529/إيران-تتحدث-عن-ممر-يربط-الخليج-بالبحر-الأسود-وتعتبرها-تطورات-إيجابية-1062866015.html
إيران تتحدث عن ممر يربط الخليج بالبحر الأسود وتعتبرها تطورات إيجابية
إيران تتحدث عن ممر يربط الخليج بالبحر الأسود وتعتبرها تطورات إيجابية
اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "توقيع وثيقة الممر الدولي الذي يصل الخليج بالبحر الأسود، منطلقا لتطورات إيجابية في التجارة والترانزيت بين... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T18:02+0000
2022-05-29T18:02+0000
2022-05-29T18:02+0000
أخبار إيران
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وأشار عبد اللهيان، خلال لقائه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود لازار كومان سكو، إلى حسم وثيقة التعاون حول ممر الخليج - البحر الأسود، مؤكدا استعداد طهران لرفع مستوى التعاون مع المنظمة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وتحدث وزير الخارجية الإيراني، عن المؤتمر الدولي تحت عنوان "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود..آفاق التعاون"، الذي سيقام في طهران، منوها بأنه يشكل فرصة مواتية لتحديد مجالات التعاون المتبادل بين الجانبين.من جانيه، اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، إيران من أكثر شركاء الحوار نشاطا، متطلعا إلى توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في ضوء مؤتمر "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود" الذي سيبدأ أعماله الاثنين المقبل في طهران.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/تركيا-تخطط-لاستهلاك-الغاز-المنتج-في-البحر-الأسود-في-الربع-الأول-من-عام-2023-1062818151.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إيران تتحدث عن ممر يربط الخليج بالبحر الأسود وتعتبرها تطورات إيجابية
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "توقيع وثيقة الممر الدولي الذي يصل الخليج بالبحر الأسود، منطلقا لتطورات إيجابية في التجارة والترانزيت بين طهران والبحر الأسود".
وأشار عبد اللهيان، خلال لقائه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود لازار كومان سكو، إلى حسم وثيقة التعاون حول ممر الخليج - البحر الأسود، مؤكدا استعداد طهران لرفع مستوى التعاون مع المنظمة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
وتحدث وزير الخارجية الإيراني، عن المؤتمر الدولي تحت عنوان "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود..آفاق التعاون"، الذي سيقام في طهران، منوها بأنه يشكل فرصة مواتية لتحديد مجالات التعاون المتبادل بين الجانبين.
من جانيه، اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، إيران من أكثر شركاء الحوار نشاطا، متطلعا إلى توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في ضوء مؤتمر "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود" الذي سيبدأ أعماله الاثنين المقبل في طهران.