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https://arabic.sputniknews.com/20220529/إيران-تتحدث-عن-ممر-يربط-الخليج-بالبحر-الأسود-وتعتبرها-تطورات-إيجابية-1062866015.html
إيران تتحدث عن ممر يربط الخليج بالبحر الأسود وتعتبرها تطورات إيجابية
إيران تتحدث عن ممر يربط الخليج بالبحر الأسود وتعتبرها تطورات إيجابية
اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "توقيع وثيقة الممر الدولي الذي يصل الخليج بالبحر الأسود، منطلقا لتطورات إيجابية في التجارة والترانزيت بين... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T18:02+0000
2022-05-29T18:02+0000
أخبار إيران
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وأشار عبد اللهيان، خلال لقائه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود لازار كومان سكو، إلى حسم وثيقة التعاون حول ممر الخليج - البحر الأسود، مؤكدا استعداد طهران لرفع مستوى التعاون مع المنظمة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وتحدث وزير الخارجية الإيراني، عن المؤتمر الدولي تحت عنوان "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود..آفاق التعاون"، الذي سيقام في طهران، منوها بأنه يشكل فرصة مواتية لتحديد مجالات التعاون المتبادل بين الجانبين.من جانيه، اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، إيران من أكثر شركاء الحوار نشاطا، متطلعا إلى توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في ضوء مؤتمر "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود" الذي سيبدأ أعماله الاثنين المقبل في طهران.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/تركيا-تخطط-لاستهلاك-الغاز-المنتج-في-البحر-الأسود-في-الربع-الأول-من-عام-2023-1062818151.html
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أخبار إيران

إيران تتحدث عن ممر يربط الخليج بالبحر الأسود وتعتبرها تطورات إيجابية

18:02 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "توقيع وثيقة الممر الدولي الذي يصل الخليج بالبحر الأسود، منطلقا لتطورات إيجابية في التجارة والترانزيت بين طهران والبحر الأسود".
وأشار عبد اللهيان، خلال لقائه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود لازار كومان سكو، إلى حسم وثيقة التعاون حول ممر الخليج - البحر الأسود، مؤكدا استعداد طهران لرفع مستوى التعاون مع المنظمة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
تركيا تخطط لاستهلاك الغاز المنتج في البحر الأسود في الربع الأول من عام 2023
أمس, 15:54 GMT
وتحدث وزير الخارجية الإيراني، عن المؤتمر الدولي تحت عنوان "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود..آفاق التعاون"، الذي سيقام في طهران، منوها بأنه يشكل فرصة مواتية لتحديد مجالات التعاون المتبادل بين الجانبين.
من جانيه، اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، إيران من أكثر شركاء الحوار نشاطا، متطلعا إلى توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في ضوء مؤتمر "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود" الذي سيبدأ أعماله الاثنين المقبل في طهران.
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