https://arabic.sputniknews.com/20220529/إيران-تتحدث-عن-ممر-يربط-الخليج-بالبحر-الأسود-وتعتبرها-تطورات-إيجابية-1062866015.html

إيران تتحدث عن ممر يربط الخليج بالبحر الأسود وتعتبرها تطورات إيجابية

إيران تتحدث عن ممر يربط الخليج بالبحر الأسود وتعتبرها تطورات إيجابية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "توقيع وثيقة الممر الدولي الذي يصل الخليج بالبحر الأسود، منطلقا لتطورات إيجابية في التجارة والترانزيت بين... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T18:02+0000

2022-05-29T18:02+0000

2022-05-29T18:02+0000

أخبار إيران

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وأشار عبد اللهيان، خلال لقائه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود لازار كومان سكو، إلى حسم وثيقة التعاون حول ممر الخليج - البحر الأسود، مؤكدا استعداد طهران لرفع مستوى التعاون مع المنظمة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وتحدث وزير الخارجية الإيراني، عن المؤتمر الدولي تحت عنوان "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود..آفاق التعاون"، الذي سيقام في طهران، منوها بأنه يشكل فرصة مواتية لتحديد مجالات التعاون المتبادل بين الجانبين.من جانيه، اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، إيران من أكثر شركاء الحوار نشاطا، متطلعا إلى توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في ضوء مؤتمر "إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود" الذي سيبدأ أعماله الاثنين المقبل في طهران.

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