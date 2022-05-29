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اختفاء طائرة ركاب على متنها 22 شخصا في نيبال
اختفاء طائرة ركاب على متنها 22 شخصا في نيبال
أعلنت شركة "تارا إير" اختفاء إحدى طائرتها على متنها 22 شخصا، اليوم الأحد في نيبال. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
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نيبال
طائرة
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وأقلعت طائرة توين أوتر من بلدة بوخارا الواقعة غربي البلاد في الساعة 9:55 صباحا (0410 بتوقيت جرينتش) لكنها سرعان ما فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال المتحدث باسم شركة "تارا إير" سودارشان بارتولا إن: "رحلة داخلية متجهة إلى جومسوم قادمة من بوخارا فقدت الاتصال".وأوضح أنه كان على متن الطائرة 19 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم.وقال فانيندرا ماني بوخاريل المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه تم نشر طائرتين هليكوبتر لإجراء عملية بحث.لكنه قال، إن الرؤية كانت منخفضة، موضحا أنه "من المرجح أن يعرقل الطقس السيئ عملية البحث. الرؤية ضعيفة للغاية بحيث لا يمكن رؤية أي شيء".
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نيبال, طائرة

اختفاء طائرة ركاب على متنها 22 شخصا في نيبال

07:33 GMT 29.05.2022
© Arun Tamang, Facebookلقطة شاشة لركاب يدفعون طائرة عن مدرج المطار في نيبال 1 ديسمبر 2021
لقطة شاشة لركاب يدفعون طائرة عن مدرج المطار في نيبال 1 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Arun Tamang, Facebook
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أعلنت شركة "تارا إير" اختفاء إحدى طائرتها على متنها 22 شخصا، اليوم الأحد في نيبال.
وأقلعت طائرة توين أوتر من بلدة بوخارا الواقعة غربي البلاد في الساعة 9:55 صباحا (0410 بتوقيت جرينتش) لكنها سرعان ما فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وقال المتحدث باسم شركة "تارا إير" سودارشان بارتولا إن: "رحلة داخلية متجهة إلى جومسوم قادمة من بوخارا فقدت الاتصال".
وأوضح أنه كان على متن الطائرة 19 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم.
وقال فانيندرا ماني بوخاريل المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه تم نشر طائرتين هليكوبتر لإجراء عملية بحث.
لكنه قال، إن الرؤية كانت منخفضة، موضحا أنه "من المرجح أن يعرقل الطقس السيئ عملية البحث. الرؤية ضعيفة للغاية بحيث لا يمكن رؤية أي شيء".
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