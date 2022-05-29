https://arabic.sputniknews.com/20220529/اختفاء-طائرة-ركاب-على-متنها-22-شخصا-في-نيبال-1062836247.html
اختفاء طائرة ركاب على متنها 22 شخصا في نيبال
اختفاء طائرة ركاب على متنها 22 شخصا في نيبال
أعلنت شركة "تارا إير" اختفاء إحدى طائرتها على متنها 22 شخصا، اليوم الأحد في نيبال. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T07:33+0000
2022-05-29T07:33+0000
2022-05-29T07:33+0000
نيبال
طائرة
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وأقلعت طائرة توين أوتر من بلدة بوخارا الواقعة غربي البلاد في الساعة 9:55 صباحا (0410 بتوقيت جرينتش) لكنها سرعان ما فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال المتحدث باسم شركة "تارا إير" سودارشان بارتولا إن: "رحلة داخلية متجهة إلى جومسوم قادمة من بوخارا فقدت الاتصال".وأوضح أنه كان على متن الطائرة 19 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم.وقال فانيندرا ماني بوخاريل المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه تم نشر طائرتين هليكوبتر لإجراء عملية بحث.لكنه قال، إن الرؤية كانت منخفضة، موضحا أنه "من المرجح أن يعرقل الطقس السيئ عملية البحث. الرؤية ضعيفة للغاية بحيث لا يمكن رؤية أي شيء".
https://arabic.sputniknews.com/20220130/تأجيل-رحلة-جوية-بعد-اكتشاف-طاقم-الطائرة-اختفاء-بوابتهاصور-1057461529.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نيبال, طائرة
اختفاء طائرة ركاب على متنها 22 شخصا في نيبال
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أعلنت شركة "تارا إير" اختفاء إحدى طائرتها على متنها 22 شخصا، اليوم الأحد في نيبال.
وأقلعت طائرة توين أوتر من بلدة بوخارا الواقعة غربي البلاد في الساعة 9:55 صباحا (0410 بتوقيت جرينتش) لكنها سرعان ما فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم شركة "تارا إير" سودارشان بارتولا إن: "رحلة داخلية متجهة إلى جومسوم قادمة من بوخارا فقدت الاتصال".
وأوضح أنه كان على متن الطائرة 19 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم.
وقال فانيندرا ماني بوخاريل المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه تم نشر طائرتين هليكوبتر لإجراء عملية بحث.
لكنه قال، إن الرؤية كانت منخفضة، موضحا أنه "من المرجح أن يعرقل الطقس السيئ عملية البحث. الرؤية ضعيفة للغاية بحيث لا يمكن رؤية أي شيء".