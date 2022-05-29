https://arabic.sputniknews.com/20220529/استمرار-عمليات-البحث-عن-25-مفقودا-إثر-غرق-قارب-وسط-إندونيسيا-1062832912.html
استمرار عمليات البحث عن 25 مفقودا إثر غرق قارب وسط إندونيسيا
استمرار عمليات البحث عن 25 مفقودا إثر غرق قارب وسط إندونيسيا
تستمر عمليات البحث عن 25 مفقودا عقب غرق قارب على متنه نحو 42 شخصا في المياه قبالة مقاطعة سولاويسي الجنوبية وسط إندونيسيا، بحسب مسؤول في المقاطعة يوم السبت. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T00:40+0000
2022-05-29T00:40+0000
2022-05-29T00:49+0000
إندونسيا
غرق عبارة
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وقع الحادث الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي في مضيق ماكاسار يوم الخميس، ولكن تم إبلاغ مكتب البحث والإنقاذ بالمقاطعة اليوم، بحسب وحيد دي جيه، مسؤول بارز في المكتب.وقال دي جيه، إنه "عقب تلقي المعلومات اليوم، أرسلنا أفرادنا ومعداتنا على الفور إلى الموقع من أجل أعمال البحث والإنقاذ". وحتى الآن، تم إنقاذ 17 شخصا، وفقا لما قال.وتابع وحيد قائلا إن السفينة تعرضت لعطل في المحرك عندما ضربتها أمواج ضخمة في المضيق عقب مغادرتها ميناء باوتيري في ماكاسار، عاصمة المقاطعة، وفقا لوكالة "شينخوا".
https://arabic.sputniknews.com/20220528/ما-يصل-إلى-43-شخصا-في-عداد-المفقودين-بعد-غرق-عبارة-في-إندونيسيا-1062808800.html
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إندونسيا, غرق عبارة
استمرار عمليات البحث عن 25 مفقودا إثر غرق قارب وسط إندونيسيا
00:40 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 00:49 GMT 29.05.2022) تابعنا عبر
تستمر عمليات البحث عن 25 مفقودا عقب غرق قارب على متنه نحو 42 شخصا في المياه قبالة مقاطعة سولاويسي الجنوبية وسط إندونيسيا، بحسب مسؤول في المقاطعة يوم السبت.
وقع الحادث الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي في مضيق ماكاسار يوم الخميس، ولكن تم إبلاغ مكتب البحث والإنقاذ بالمقاطعة اليوم، بحسب وحيد دي جيه، مسؤول بارز في المكتب.
وقال دي جيه، إنه "عقب تلقي المعلومات اليوم، أرسلنا أفرادنا ومعداتنا على الفور
إلى الموقع من أجل أعمال البحث والإنقاذ". وحتى الآن، تم إنقاذ 17 شخصا، وفقا لما قال.
وتابع وحيد قائلا إن السفينة تعرضت لعطل في المحرك عندما ضربتها أمواج ضخمة في المضيق عقب مغادرتها ميناء باوتيري في ماكاسار، عاصمة المقاطعة، وفقا لوكالة "شينخوا".