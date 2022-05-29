https://arabic.sputniknews.com/20220529/الأردن-يتابع-أوضاع-طلابه-المتواجدين-في-الجامعات-الأوكرانية-1062839489.html

الأردن يتابع أوضاع طلابه المتواجدين في الجامعات الأوكرانية

الأردن يتابع أوضاع طلابه المتواجدين في الجامعات الأوكرانية

يستمر الأردن في بذل الجهود الحثيثة لمتابعة أوضاع الطلاب الأردنيين المتواجدين في الجامعات الأوكرانية. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T09:20+0000

2022-05-29T09:20+0000

2022-05-29T09:20+0000

العالم العربي

أخبار الأردن

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ووفقا لموقع "المملكة"، تعمل وزارة التعليم العالي في الأردن مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على رصد الأوضاع الحالية للطلاب الأردنيين في أوكرانيا والذين يصل عددهم إلى 727 طالبا وطالبة.وأشار الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب إلى أن "400 طالب وطالبة قدموا بياناتهم على المنصة الإلكترونية، وهو مؤشر أن جزءا كبيرا من الطلبة استفادوا من الخيارات التي أتاحتها الوزارة لهم، وانتقلوا للدراسة إلى جامعات في دول أخرى".وتابع الخطيب: "أُرسلت القوائم لوزارة الخارجية الأسبوع الماضي التي ستقوم بالتواصل مع السفارة الأوكرانية في عمّان، أو الجهات المعنية في أوكرانيا لاستصدار وثائق تثبت أوضاع الطلبة الأردنيين الأكاديمية التي ستساعدهم في عملية الالتحاق بالجامعات الأخرى سواء داخل أو خارج الأردن".وكانت وزارة التعليم العالي قد أطلقت منصة إلكترونية ليتمكن الطلبة من تسجيل بياناتهم الأكاديمية وحصر جامعاتهم وتخصصاتهم، إذ يدرس الغالبية منهم في تخصصي الطب وطب الأسنان.وبينت الوزارة في بيان أن لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منحت استثناء لهؤلاء الطلبة من شرط دراسة 50% من مواد الخطة الدراسية في الجامعة التي سيتخرج منها الطالب، وهو الشرط المطلوب لتعديل الشهادة، وذلك بهدف تسهيل انتقال الطالب إلى أي جامعة غير أردنية تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية وتدرجها على قائمة الجامعات المعترف بها والمنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.وأضافت الوزارة في بيانها اليوم أنه يمكن للطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية الاستمرار في التعلم الإلكتروني، إذا ما أتاحت الجامعات الأوكرانية هذا الخيار.يضاف إلى ذلك، إعلان بعض الدول مثل هنغاريا وروسيا عن إمكانية استقبال الطلبة الذي يكملون تعليمهم في الجامعات الأوكرانية، والسماح لهم بإكمال دراستهم من حيث ما انتهوا في الجامعات الأوكرانية مع تقديم تسهيلات لهم خاصةً في عملية تسديد الرسوم الجامعية.

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