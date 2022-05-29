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الأسواق الناشئة تتعرض لأسوأ أزمة منذ ثلاثة عقود
الأسواق الناشئة تتعرض لأسوأ أزمة منذ ثلاثة عقود
تعاني سندات الأسواق الناشئة من أسوأ خسائرها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتباطؤ النمو وتداعيات الأزمة الأوكرانية. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T14:20+0000
2022-05-29T14:20+0000
اقتصاد
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حقق المؤشر المعياري للسندات السيادية بالأسواق الناشئة المقومة بالدولار، التابع لمصرف "جيه بي مورغان"، عوائد إجمالية بنحو "سالب 15%" منذ بداية عام 2022، وهي أسوأ بداية سنوية منذ عام 1994.ومع ذلك، تم تخفيف هذه الخسائر بشكل طفيف فقط من قبل انتعاش واسع عبر الأسواق العالمية في الأيام الأخيرة، مما أنهى سلسلة تراجع استمرت سبعة أسابيع لأسهم وول ستريت، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".تدفقت قرابة 36 مليار دولار خارج صناديق الاستثمار في سندات الأسواق الناشئة منذ بداية العام، وفقا لبيانات من شركة "إيمرجينغ برتفوليو فاند ريسيرش" لأبحاث الاستثمار، كما تراجعت التدفقات في أسواق الأسهم منذ بداية هذا الشهر.تضررت الاقتصادات النامية بشدة من جائحة الفيروس التاجي، مما أدى إلى إجهاد أوضاع المالية العامة لديها، وأدى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي والاضطراب الجيوسياسي والمالي الناجم عن الأزمة في أوكرانيا إلى زيادة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/مع-رفع-البنوك-المركزية-للفائدة-كيف-يشكل-الدين-العالمي-كرة-ثلج-تهدد-الدول؟-1062738759.html
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اقتصاد

الأسواق الناشئة تتعرض لأسوأ أزمة منذ ثلاثة عقود

14:20 GMT 29.05.2022
© YouTube.comالبورصة المصرية
البورصة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
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تعاني سندات الأسواق الناشئة من أسوأ خسائرها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتباطؤ النمو وتداعيات الأزمة الأوكرانية.
حقق المؤشر المعياري للسندات السيادية بالأسواق الناشئة المقومة بالدولار، التابع لمصرف "جيه بي مورغان"، عوائد إجمالية بنحو "سالب 15%" منذ بداية عام 2022، وهي أسوأ بداية سنوية منذ عام 1994.
ومع ذلك، تم تخفيف هذه الخسائر بشكل طفيف فقط من قبل انتعاش واسع عبر الأسواق العالمية في الأيام الأخيرة، مما أنهى سلسلة تراجع استمرت سبعة أسابيع لأسهم وول ستريت، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
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تدفقت قرابة 36 مليار دولار خارج صناديق الاستثمار في سندات الأسواق الناشئة منذ بداية العام، وفقا لبيانات من شركة "إيمرجينغ برتفوليو فاند ريسيرش" لأبحاث الاستثمار، كما تراجعت التدفقات في أسواق الأسهم منذ بداية هذا الشهر.
تضررت الاقتصادات النامية بشدة من جائحة الفيروس التاجي، مما أدى إلى إجهاد أوضاع المالية العامة لديها، وأدى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي والاضطراب الجيوسياسي والمالي الناجم عن الأزمة في أوكرانيا إلى زيادة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
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