https://arabic.sputniknews.com/20220529/الأمن-الإيراني-يعلن-تفكيك-عصابة-تهريب-أسلحة-وذخائر-1062838409.html

الأمن الإيراني يعلن تفكيك عصابة تهريب أسلحة وذخائر

الأمن الإيراني يعلن تفكيك عصابة تهريب أسلحة وذخائر

أعلن الأمن الإيراني، أمس السبت، عن تفكيك عصابة لمهربي الأسلحة والذخائر وضبط شحنة أسلحة تابعة لهم. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T08:36+0000

2022-05-29T08:36+0000

2022-05-29T08:36+0000

إيران

أخبار العالم الآن

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء أمس السبت، بأن الدائرة الأمنية العامة لمحافظة خوزستان الإيرانية أعلنت عن تفكيك عصابة تهريب أسلحة وذخائر في المحافظة عبر إجراءات لمنتسبي الأمن في هذه الدائرة.وأكدت الدائرة الأمنية أنه تم خلال العملية ضبط 14 مسدسا و28 مخزن ذخيرة من عصابة تهريب الأسلحة والذخيرة، واعتقال اثنين من المهربين.وأعربت الدائرة الأمنية العامة للمحافظة عن شكرها لأبناء تلك المحافظة الشرفاء والواعين على تعاونهم معها، مناشدة الأهالي والإبلاغ عن أي أخبار أمنية للسلطات الأمنية.وفي السياق نفسه، أعلنت الشرطة الإيرانية، أمس السبت، أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة ضابط مما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته بجروح.وفي تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية، قال العميد أحمد طاهري قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، إنه الحادث وقع مساء أمس الجمعة، مضيفا أنه بعد الاعتداء فر المسلحون تحت جنح الظلام، وأسفر الحادث عن مقتل الضابط، وهو برتبة رائد وإصابة زوجته بجروح، والتي تم نقلها إلى المستشفى بعد وصول فرق الإنقاذ.وأكد العميد طاهري أن، "الشرطة فتحت تحقيقا للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة الهاربين والقبض عليهم، والتي ستعلن نتائجها لاحقا".يأتي الحادث بعد مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني بالرصاص في أحد شوارع طهران يوم الأحد الماضي.وذكر الحرس الثوري في اليوم نفسه أنه ألقى القبض على مشتبه بهم بأنهم أعضاء في شبكة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

https://arabic.sputniknews.com/20220522/وكالة-اغتيال-ضابط-كبير-في-الحرس-الثوري-الإيراني-عبر-عملية-إطلاق-نار-في-طهران-صور-1062555018.html

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