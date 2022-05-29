https://arabic.sputniknews.com/20220529/الأمين-العام-مجلس-التعاون-الخليجي-يدين-اقتحام-المسجد-الأقصى-1062872210.html
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام المسجد الأقصى
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام المسجد الأقصى
أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأحد، السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T22:49+0000
2022-05-29T22:49+0000
2022-05-29T22:59+0000
مجلس التعاون الخليجي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102809/31/1028093140_0:101:3913:2302_1920x0_80_0_0_16a7bdb4b71aef034d9ea56f91d4ef07.jpg
وحذر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، مما يشكل انتهاكا صارخا وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا.وشدد الأمين العام على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية.وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى، وبضرورة تقيُّد إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني، حسب قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/منظمة-التعاون-الإسلامي-تحمل-إسرائيل-مسؤولية-تداعيات-الاعتداءات-المتواصلة-على-المسجد-الأقصى-1062870357.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102809/31/1028093140_0:0:3069:2302_1920x0_80_0_0_9163d1bc3eabc654f8f7ab58251b92e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجلس التعاون الخليجي
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام المسجد الأقصى
22:49 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 22:59 GMT 29.05.2022) تابعنا عبر
أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأحد، السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وحذر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية
في القدس المحتلة، مما يشكل انتهاكا صارخا وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا.
وشدد الأمين العام على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى، وبضرورة تقيُّد إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني، حسب قوله
.