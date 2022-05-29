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الإمارات تعلن عن 3 إصابات جديدة بجدري القردة
الإمارات تعلن عن 3 إصابات جديدة بجدري القردة
أعلنت الإمارات، مساء اليوم الأحد، عن تسجيلها 3 حالات جديدة من جدري القردة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T19:14+0000
2022-05-29T19:14+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
جدري القردة
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وقالت وزارة الصحة الإماراتية إنه تم اكتشاف الحالات طبقا لسياسة التقصي المبكر للمرض. وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية من العدوى.وتم اكتشاف المرض لأول مرة في قرود المختبر في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وعادة ما يكون خفيفًا ولكن يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا في بعض الحالات يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10 في المئة من الأشخاص الذين تصيبهم العدوى. وأما السلالة الأكثر اعتدالًا التي تسبب التفشي الحالي تقتل واحدًا من كل 100 شخص.وتمتد فترة حضانة جدري القردة إلى 21 يومًا، ما يعني أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع. وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, جدري القردة

الإمارات تعلن عن 3 إصابات جديدة بجدري القردة

19:14 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
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أعلنت الإمارات، مساء اليوم الأحد، عن تسجيلها 3 حالات جديدة من جدري القردة.
وقالت وزارة الصحة الإماراتية إنه تم اكتشاف الحالات طبقا لسياسة التقصي المبكر للمرض.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية من العدوى.
وتم اكتشاف المرض لأول مرة في قرود المختبر في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وعادة ما يكون خفيفًا ولكن يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا في بعض الحالات يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10 في المئة من الأشخاص الذين تصيبهم العدوى. وأما السلالة الأكثر اعتدالًا التي تسبب التفشي الحالي تقتل واحدًا من كل 100 شخص.
وتمتد فترة حضانة جدري القردة إلى 21 يومًا، ما يعني أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع. وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.
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