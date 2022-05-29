https://arabic.sputniknews.com/20220529/الاتحاد-الأوروبي-يتابع-بقلق-استيلاء-إيران-غير-المقبول-على-سفينتين-يونانيتين-في-الخليج-1062857655.html

الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق "استيلاء إيران غير المقبول" على سفينتين يونانيتين في الخليج

الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق "استيلاء إيران غير المقبول" على سفينتين يونانيتين في الخليج

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن "القلق البالغ جراء استيلاء إيران غير المقبول على سفينتين يونانيتين في مياه الخليج"، داعيا إلى خفض التصعيد. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T14:40+0000

2022-05-29T14:40+0000

2022-05-29T14:40+0000

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وقال متحدث الاتحاد الأوروبي، في بيان له، "نتابع بقلق بالغ الاستيلاء غير المقبول على سفينتين يونانيتين من قبل إيران في الخليج الفارسي"، معربا عن "قلقنا الشديد مع السلطات الإيرانية بشأن هذه الأعمال وندعو إلى سرعة إيضاحها وحلها وخفض التصعيد".واحتجزت إيران، الجمعة الماضية، ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.وأكدت وزارة الخارجية اليونانية، استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير السويسري في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.وأفادت الخارجية الإيرانية، الأربعاء الماضي، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.

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