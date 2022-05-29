عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220529/البرلمان-العراقي-ينتهي-قريبا-من-قانوني-المخابرات-والأمن-الوطني-1062835437.html
البرلمان العراقي ينتهي قريبا من قانوني المخابرات والأمن الوطني
البرلمان العراقي ينتهي قريبا من قانوني المخابرات والأمن الوطني
أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن قانوني جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني سيتم الانتهاء منهما قريبا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T07:06+0000
2022-05-29T07:07+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103507/34/1035073416_0:154:3500:2123_1920x0_80_0_0_a771ee133e676738fe03a1e5724f4c0e.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن عضو اللجنة النائب المستقل علي الساعدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن: "قانون جهاز المخابرات وقانون جهاز الأمن الوطني من أولى مهام أعمال لجنة الأمن والدفاع النيابية وسيرى النور قريبا بعد تعثر اقراره على مدى الدورات السابقة".وأضاف: "سنعمل على أن يكون بأثر رجعي ضمانة لحقوق الشهداء والجرحى وإنصافا لهم وتكريما لمواقفهم البطولية".
https://arabic.sputniknews.com/20220528/هل-يدفع-العراق-ثمن-رفض-التطبيع-مع-إسرائيل-من-أمنه-واستقراره؟-1062830659.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103507/34/1035073416_232:0:3268:2277_1920x0_80_0_0_87ea59a3aea6667e3e5ef7231ac7354c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

البرلمان العراقي ينتهي قريبا من قانوني المخابرات والأمن الوطني

07:06 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 29.05.2022)
© REUTERS / STRINGERالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبرTelegram
أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن قانوني جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني سيتم الانتهاء منهما قريبا.
جاء هذا في بيان صادر عن عضو اللجنة النائب المستقل علي الساعدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
هل يدفع العراق ثمن رفض "التطبيع" مع إسرائيل من أمنه واستقراره؟
أمس, 21:22 GMT
وقال البيان إن: "قانون جهاز المخابرات وقانون جهاز الأمن الوطني من أولى مهام أعمال لجنة الأمن والدفاع النيابية وسيرى النور قريبا بعد تعثر اقراره على مدى الدورات السابقة".
وأضاف: "سنعمل على أن يكون بأثر رجعي ضمانة لحقوق الشهداء والجرحى وإنصافا لهم وتكريما لمواقفهم البطولية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала