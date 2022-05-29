https://arabic.sputniknews.com/20220529/البرلمان-العراقي-ينتهي-قريبا-من-قانوني-المخابرات-والأمن-الوطني-1062835437.html
البرلمان العراقي ينتهي قريبا من قانوني المخابرات والأمن الوطني
البرلمان العراقي ينتهي قريبا من قانوني المخابرات والأمن الوطني
أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن قانوني جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني سيتم الانتهاء منهما قريبا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T07:06+0000
2022-05-29T07:06+0000
2022-05-29T07:07+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن عضو اللجنة النائب المستقل علي الساعدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن: "قانون جهاز المخابرات وقانون جهاز الأمن الوطني من أولى مهام أعمال لجنة الأمن والدفاع النيابية وسيرى النور قريبا بعد تعثر اقراره على مدى الدورات السابقة".وأضاف: "سنعمل على أن يكون بأثر رجعي ضمانة لحقوق الشهداء والجرحى وإنصافا لهم وتكريما لمواقفهم البطولية".
https://arabic.sputniknews.com/20220528/هل-يدفع-العراق-ثمن-رفض-التطبيع-مع-إسرائيل-من-أمنه-واستقراره؟-1062830659.html
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أخبار العراق اليوم
البرلمان العراقي ينتهي قريبا من قانوني المخابرات والأمن الوطني
07:06 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 29.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن قانوني جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني سيتم الانتهاء منهما قريبا.
جاء هذا في بيان صادر عن عضو اللجنة النائب المستقل علي الساعدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن: "قانون جهاز المخابرات وقانون جهاز الأمن الوطني من أولى مهام أعمال لجنة الأمن والدفاع النيابية وسيرى النور قريبا بعد تعثر اقراره على مدى الدورات السابقة".
وأضاف: "سنعمل على أن يكون بأثر رجعي ضمانة لحقوق الشهداء والجرحى وإنصافا لهم وتكريما لمواقفهم البطولية".