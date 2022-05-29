https://arabic.sputniknews.com/20220529/الجيش-الإيراني-لا-نستصغر-التهديدات-أبدا-ولن-نفترض-العدو-نائما-1062853019.html

الجيش الإيراني: لا نستصغر التهديدات أبدا ولن نفترض العدو نائما

الجيش الإيراني: لا نستصغر التهديدات أبدا ولن نفترض العدو نائما

قال اللواء محمد باقري رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اليوم الأحد، إن أهداف صواريخنا النقطوية بعيدة المدى تم تحديدها ومسحها. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T13:16+0000

2022-05-29T13:16+0000

2022-05-29T13:16+0000

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ونقلت وكالة فارس، اليوم الأحد، عن اللواء محمد باقري أن الصواريخ النقطوية الإيرانية والتي يصل مداها حتى ألفي كيلومتر، وأنتجت وفقا للاستراتيجيات الدفاعية، منتشرة في قواعد صواريخ مبنية تحت الجبال وتم تحديد ومسح جميع أهدافها.وأكد اللواء باقري أن أعداء إيران "يعلمون هذا الأمر"، مشيرا -خلال تفقده لقاعدة سرية للجيش الإيراني مخصصة للطائرات المسيرة- إلى الإمكانيات المتوفرة في الحرب الإلكترونية إلى جانب الإمكانيات والقدرات الأخرى، التي ساهمت في المضي قدما نحو السياسات الدفاعية والاستراتيجية العسكرية للبلاد.وشدد رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني على أن بلاده من الدول المتفوقة في مجال الطائرات المسيرة في المنطقة وحتى في العالم، مضيفا في كلمة له أمام جمع من قادة الجيش وخبراء صنع الطائرات المسيرة، أن تلك الطائرات تحتل مكانة رفيعة يوما بعد يوم في المعارك الحديثة بين المعدات والأساليب القتالية.ولم يكتف اللواء باقري، بل أضاف قائلا: "إننا لا نستصغر التهديدات أبدا ولن نفترض العدو نائما لكننا نراقب بيقظة وعيون مفتوحة".وجاءت تصريحات اللواء باقري على خلفية إزاحة الجيش الإيراني، أمس السبت، الستار عن صاروخ "حيدر"، الذي يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة دون طيار.وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، أزاح الستار عن صاروخ حيدر، خلال قيامه بجولة ميدانية لقاعدة استراتيجية سرية تحت الأرض لصناعة المسيرات المتطورة".وأضافت أنه "أول صاروخ كروز إيراني يبلغ مداه 200 كيلومتر في الساعة وتصل سرعته إلى 1000 كيلومتر في الساعة"، متابعة: "يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من دون طيار كـ"فطرس" و"كمان22".

https://arabic.sputniknews.com/20220528/الجيش-الإيراني-يكشف-عن-قاعدة-عسكرية-سرية-تحت-الأرض-لصناعة-الطائرات-المسيرة-صور-وفيديو-1062797131.html

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