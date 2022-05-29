عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220529/الجيش-الإيراني-يكشف-مهمة-القواعد-السرية-المخصصة-للطائرات-المسيرة-وسبب-بنائها-في-جوف-الأرض-1062856701.html
الجيش الإيراني يكشف مهمة القواعد السرية المخصصة للطائرات المسيرة وسبب بنائها في جوف الأرض
الجيش الإيراني يكشف مهمة القواعد السرية المخصصة للطائرات المسيرة وسبب بنائها في جوف الأرض
كشف معاون العمليات لقائد الجيش الإيراني، الأميرال محمود موسوي، عن مهمة القواعد السرية للجيش الإيراني، المخصصة للطائرات الحربية المسيرة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T14:25+0000
2022-05-29T14:25+0000
أخبار السعودية اليوم
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062855521_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_4be786f66f8c5f86f40aecacf25649fe.jpg
وأشار الأميرال محمود موسوي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إلى أن "القاعدة 313 السرية المخصصة للطائرات المسيرة التابعة للجيش الايراني"، مؤكدا أن مهمات هذه القواعد خاصة جدا، وعلى الأغلب في خارج الحدود، وهي تؤدي المهام منذ فترة بعيدة".واعتبر زيارة قائد الأركان اللواء محمد باقري إلى هذه القاعدة "313" كانت بصورة مفاجئة ومن أجل تقييم الإمكانيات والقدرات العملاتية للطائرات المسيرة الموجودة هناك، مشددا على أن "كافة الطائرات المسيرة الموجودة في هذه القاعدة كانت مسلحة وجاهزة لتنفيذ العمليات، ولو تلقت في تلك اللحظة أوامر بتنفيذ مهام لكانت جاهزة للتنفيذ".وكشف الأميرال محمود موسوي، سبب بناء هذه القاعدة في جوف الأرض، موضحا أن "نوعية الطائرات المسيرة الموجودة في هذه القاعدة تختلف عن باقي الطائرات المسيرة الاعتيادية، فهي قادرة على تنفيذ مهام استراتيجية ومؤثرة لكسب الأفضلية في ساحة المعركة وضرب الأهداف الرئيسة للعدو، ولذلك يتم وضع هذه الطائرات المسيرة في مناطق آمنة توفر لها إمكانية التحليق من المدارج وكذلك من فوق المنصات".وأكد أن "الجيش الإيراني يستخدم أنواعا أخرى من الطائرات المسيرة التي لا ضرورة لوضعها في مثل هذه القواعد السرية، وهي تقوم بمهامها بشكل اعتيادي"، مشيرا إلى أن "المهمات التي تكلف هذه القواعد السرية بتنفيذها هي مهمات خاصة وخارج الحدود، والأهداف أيضا خاصة، ولذلك يتم الاحتفاظ بمثل هذه الطائرات في مكان آمن وبعيد عن رصد الأعداء، لضمان كتمان المهام".وتابع: "نمتلك اليوم طائرات مسيرة استراتيجية قادرة على رصد أهداف بعيدة واستهدافها، واليوم نتمتع بإمكانيات لصنع طائرات حربية ومقاتلات متطورة جدا".وتفقد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، أمس السبت، إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني. واطلع القائدان على آخر إنجازات وقدرات الجيش في هذا المجال.وأزاح الجيش الإيراني، الستار عن صاروخ "حيدر"، الذي يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة دون طيار.وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، أزاح الستار عن صاروخ حيدر، خلال قيامه بجولة ميدانية لقاعدة استراتيجية سرية تحت الأرض لصناعة المسيرات المتطورة".وأضافت أنه، "أول صاروخ كروز إيراني يبلغ مداه 200 كيلومتر في الساعة ويصل سرعته إلى 1000 كيلومتر في الساعة"، متابعة: "يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من دون طيار كـ"فطرس" و "كمان22".
https://arabic.sputniknews.com/20220528/باقري-إيران-من-الدول-الأولى-في-المنطقة-وحتى-في-العالم-في-مجال--تكنولوجيا-الطائرات-المسيرة-1062807038.html
https://arabic.sputniknews.com/20220528/قائد-الجيش-الإيراني-تحسين-قدرات-طائراتنا-المسيرة-أمر-لا-يمكن-إيقافه-1062809157.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062855521_0:0:1308:981_1920x0_80_0_0_bddbcb6ca4e665c7d4052db9217b2bd7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الجيش الإيراني يكشف مهمة القواعد السرية المخصصة للطائرات المسيرة وسبب بنائها في جوف الأرض

14:25 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / -قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض تابعة للجيش الإيراني
قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض تابعة للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
كشف معاون العمليات لقائد الجيش الإيراني، الأميرال محمود موسوي، عن مهمة القواعد السرية للجيش الإيراني، المخصصة للطائرات الحربية المسيرة.
وأشار الأميرال محمود موسوي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إلى أن "القاعدة 313 السرية المخصصة للطائرات المسيرة التابعة للجيش الايراني"، مؤكدا أن مهمات هذه القواعد خاصة جدا، وعلى الأغلب في خارج الحدود، وهي تؤدي المهام منذ فترة بعيدة".
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، يتفقدان إحدى القواعد السرية تحت الأرض للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
باقري: إيران من الدول الأولى في المنطقة وحتى في العالم في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة
أمس, 12:29 GMT
واعتبر زيارة قائد الأركان اللواء محمد باقري إلى هذه القاعدة "313" كانت بصورة مفاجئة ومن أجل تقييم الإمكانيات والقدرات العملاتية للطائرات المسيرة الموجودة هناك، مشددا على أن "كافة الطائرات المسيرة الموجودة في هذه القاعدة كانت مسلحة وجاهزة لتنفيذ العمليات، ولو تلقت في تلك اللحظة أوامر بتنفيذ مهام لكانت جاهزة للتنفيذ".
وكشف الأميرال محمود موسوي، سبب بناء هذه القاعدة في جوف الأرض، موضحا أن "نوعية الطائرات المسيرة الموجودة في هذه القاعدة تختلف عن باقي الطائرات المسيرة الاعتيادية، فهي قادرة على تنفيذ مهام استراتيجية ومؤثرة لكسب الأفضلية في ساحة المعركة وضرب الأهداف الرئيسة للعدو، ولذلك يتم وضع هذه الطائرات المسيرة في مناطق آمنة توفر لها إمكانية التحليق من المدارج وكذلك من فوق المنصات".
وأكد أن "الجيش الإيراني يستخدم أنواعا أخرى من الطائرات المسيرة التي لا ضرورة لوضعها في مثل هذه القواعد السرية، وهي تقوم بمهامها بشكل اعتيادي"، مشيرا إلى أن "المهمات التي تكلف هذه القواعد السرية بتنفيذها هي مهمات خاصة وخارج الحدود، والأهداف أيضا خاصة، ولذلك يتم الاحتفاظ بمثل هذه الطائرات في مكان آمن وبعيد عن رصد الأعداء، لضمان كتمان المهام".
وتابع: "نمتلك اليوم طائرات مسيرة استراتيجية قادرة على رصد أهداف بعيدة واستهدافها، واليوم نتمتع بإمكانيات لصنع طائرات حربية ومقاتلات متطورة جدا".
قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، يتفقدان إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني تحت الأرض. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
قائد الجيش الإيراني: تحسين قدرات طائراتنا المسيرة أمر لا يمكن إيقافه
أمس, 13:00 GMT
وتفقد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، أمس السبت، إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني. واطلع القائدان على آخر إنجازات وقدرات الجيش في هذا المجال.
وأزاح الجيش الإيراني، الستار عن صاروخ "حيدر"، الذي يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة دون طيار.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، أزاح الستار عن صاروخ حيدر، خلال قيامه بجولة ميدانية لقاعدة استراتيجية سرية تحت الأرض لصناعة المسيرات المتطورة".
وأضافت أنه، "أول صاروخ كروز إيراني يبلغ مداه 200 كيلومتر في الساعة ويصل سرعته إلى 1000 كيلومتر في الساعة"، متابعة: "يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من دون طيار كـ"فطرس" و "كمان22".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала