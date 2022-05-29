https://arabic.sputniknews.com/20220529/الجيش-الإيراني-يكشف-مهمة-القواعد-السرية-المخصصة-للطائرات-المسيرة-وسبب-بنائها-في-جوف-الأرض-1062856701.html

الجيش الإيراني يكشف مهمة القواعد السرية المخصصة للطائرات المسيرة وسبب بنائها في جوف الأرض

الجيش الإيراني يكشف مهمة القواعد السرية المخصصة للطائرات المسيرة وسبب بنائها في جوف الأرض

كشف معاون العمليات لقائد الجيش الإيراني، الأميرال محمود موسوي، عن مهمة القواعد السرية للجيش الإيراني، المخصصة للطائرات الحربية المسيرة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T14:25+0000

2022-05-29T14:25+0000

2022-05-29T14:25+0000

أخبار السعودية اليوم

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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وأشار الأميرال محمود موسوي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إلى أن "القاعدة 313 السرية المخصصة للطائرات المسيرة التابعة للجيش الايراني"، مؤكدا أن مهمات هذه القواعد خاصة جدا، وعلى الأغلب في خارج الحدود، وهي تؤدي المهام منذ فترة بعيدة".واعتبر زيارة قائد الأركان اللواء محمد باقري إلى هذه القاعدة "313" كانت بصورة مفاجئة ومن أجل تقييم الإمكانيات والقدرات العملاتية للطائرات المسيرة الموجودة هناك، مشددا على أن "كافة الطائرات المسيرة الموجودة في هذه القاعدة كانت مسلحة وجاهزة لتنفيذ العمليات، ولو تلقت في تلك اللحظة أوامر بتنفيذ مهام لكانت جاهزة للتنفيذ".وكشف الأميرال محمود موسوي، سبب بناء هذه القاعدة في جوف الأرض، موضحا أن "نوعية الطائرات المسيرة الموجودة في هذه القاعدة تختلف عن باقي الطائرات المسيرة الاعتيادية، فهي قادرة على تنفيذ مهام استراتيجية ومؤثرة لكسب الأفضلية في ساحة المعركة وضرب الأهداف الرئيسة للعدو، ولذلك يتم وضع هذه الطائرات المسيرة في مناطق آمنة توفر لها إمكانية التحليق من المدارج وكذلك من فوق المنصات".وأكد أن "الجيش الإيراني يستخدم أنواعا أخرى من الطائرات المسيرة التي لا ضرورة لوضعها في مثل هذه القواعد السرية، وهي تقوم بمهامها بشكل اعتيادي"، مشيرا إلى أن "المهمات التي تكلف هذه القواعد السرية بتنفيذها هي مهمات خاصة وخارج الحدود، والأهداف أيضا خاصة، ولذلك يتم الاحتفاظ بمثل هذه الطائرات في مكان آمن وبعيد عن رصد الأعداء، لضمان كتمان المهام".وتابع: "نمتلك اليوم طائرات مسيرة استراتيجية قادرة على رصد أهداف بعيدة واستهدافها، واليوم نتمتع بإمكانيات لصنع طائرات حربية ومقاتلات متطورة جدا".وتفقد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، أمس السبت، إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني. واطلع القائدان على آخر إنجازات وقدرات الجيش في هذا المجال.وأزاح الجيش الإيراني، الستار عن صاروخ "حيدر"، الذي يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة دون طيار.وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، أزاح الستار عن صاروخ حيدر، خلال قيامه بجولة ميدانية لقاعدة استراتيجية سرية تحت الأرض لصناعة المسيرات المتطورة".وأضافت أنه، "أول صاروخ كروز إيراني يبلغ مداه 200 كيلومتر في الساعة ويصل سرعته إلى 1000 كيلومتر في الساعة"، متابعة: "يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من دون طيار كـ"فطرس" و "كمان22".

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