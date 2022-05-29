https://arabic.sputniknews.com/20220529/الجيش-المصري-يعلن-القضاء-على-10-إرهابيين-خلال-مداهمة-لبؤرة-إرهابية-بسيناء-فيديو-1062844064.html
الجيش المصري يعلن القضاء على 10 إرهابيين خلال مداهمة لبؤرة إرهابية بسيناء... فيديو
الجيش المصري يعلن القضاء على 10 إرهابيين خلال مداهمة لبؤرة إرهابية بسيناء... فيديو
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، أن قواته نجحت في القضاء على 10 عناصر إرهابية "شديدي الخطورة" خلال مداهمة أحد الأوكار في شمال سيناء. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T11:04+0000
2022-05-29T11:04+0000
2022-05-29T11:17+0000
مصر
الجيش المصري
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وقال الجيش المصري في بيان: إنه "في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تم محاصرتها ومداهمتها".وتابع أنه "نتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على القوات والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل (10) أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة".وأوضح البيان أنه "عثر بحوزتهم [العناصر الإرهابية] على أسلحة وذخائر وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة وقواذف ودانات، وكميات من مادة تي إن تي شديدة الانفجار، وأجهزة لاسلكية".وأكد البيان أنه تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آليه وعدد 2 خزنة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/مصر-تتقدم-على-تركيا-وإسرائيل-وإيران-في-تصنيف-أقوى-جيوش-العالم-في-2022-1062807458.html
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مصر, الجيش المصري
الجيش المصري يعلن القضاء على 10 إرهابيين خلال مداهمة لبؤرة إرهابية بسيناء... فيديو
11:04 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 11:17 GMT 29.05.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، أن قواته نجحت في القضاء على 10 عناصر إرهابية "شديدي الخطورة" خلال مداهمة أحد الأوكار في شمال سيناء.
وقال الجيش المصري في بيان: إنه "في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تم محاصرتها ومداهمتها".
وتابع أنه "نتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على القوات والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل (10) أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة".
وأوضح البيان أنه "عثر بحوزتهم [العناصر الإرهابية] على أسلحة وذخائر وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة وقواذف ودانات، وكميات من مادة تي إن تي شديدة الانفجار، وأجهزة لاسلكية".
وأكد البيان أنه تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آليه وعدد 2 خزنة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.