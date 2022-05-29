https://arabic.sputniknews.com/20220529/الجيش-المصري-يعلن-القضاء-على-10-إرهابيين-خلال-مداهمة-لبؤرة-إرهابية-بسيناء-فيديو-1062844064.html

الجيش المصري يعلن القضاء على 10 إرهابيين خلال مداهمة لبؤرة إرهابية بسيناء... فيديو

الجيش المصري يعلن القضاء على 10 إرهابيين خلال مداهمة لبؤرة إرهابية بسيناء... فيديو

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، أن قواته نجحت في القضاء على 10 عناصر إرهابية "شديدي الخطورة" خلال مداهمة أحد الأوكار في شمال سيناء. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T11:04+0000

2022-05-29T11:04+0000

2022-05-29T11:17+0000

مصر

الجيش المصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107214_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_b6cb9e80e3d18bca40aa4fd348abbeb3.jpg

وقال الجيش المصري في بيان: إنه "في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تم محاصرتها ومداهمتها".وتابع أنه "نتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على القوات والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل (10) أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة".وأوضح البيان أنه "عثر بحوزتهم [العناصر الإرهابية] على أسلحة وذخائر وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة وقواذف ودانات، وكميات من مادة تي إن تي شديدة الانفجار، وأجهزة لاسلكية".وأكد البيان أنه تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آليه وعدد 2 خزنة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.

https://arabic.sputniknews.com/20220528/مصر-تتقدم-على-تركيا-وإسرائيل-وإيران-في-تصنيف-أقوى-جيوش-العالم-في-2022-1062807458.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, الجيش المصري