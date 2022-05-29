https://arabic.sputniknews.com/20220529/الخارجية-الإيرانية-زيارة-رئيس-طاجيكستان-إلى-طهران-ذات-أهمية-قصوى-1062834424.html
الخارجية الإيرانية: زيارة رئيس طاجيكستان إلى طهران ذات أهمية قصوى
الخارجية الإيرانية: زيارة رئيس طاجيكستان إلى طهران ذات أهمية قصوى
أشاد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، بالزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية طاجيكستان لطهران، مؤكدا أنها ذات أهمية قصوى لتطوير العلاقات في مختلف المجالات... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T06:34+0000
2022-05-29T06:34+0000
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ومن المقرر أن يبدأ رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، زيارة تستغرق يومين لإيران، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وقال عبد اللهيان خلال اجتماع مع نائب وزير خارجية طاجيكستان، مظفر حسين زودة، أمس السبت، إن إيران وطاجيكستان يشتركان في العديد من القواسم المشتركة، بما في ذلك الثقافية، وهذا يوفر أرضية لمزيد من تطوير العلاقات بينهما.من جانبه، قال حسين زودة، إن طاجيكستان مستعدة لتوسيع العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية في جميع المجالات.وكان حسين باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيرانية، قد أعلن الشهر الجاري عن افتتاح مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة من نوع "أبابيل 2" في مدينة دوشنبة عاصمة طاجيكستان.وتعتبر طائرة "أبابيل 2" إنتاج منظمة صناعة الطيران التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وتستخدم على نطاق واسع لدى الجيش الإيراني، وتتسم بأنها ذات ارتفاع طيران منخفض ومهام استهداف واستطلاع ومراقبة الجوية.يشار إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، زار طاجيسكتان في سبتمبر/ أيلول 2021، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/إيران-تزيح-الستار-عن-أول-مصنع-لإنتاج-الطائرة-المسيرة-أبابيل-2-في-طاجيكستان-فيديو-1062331863.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار طاجيكستان, العالم
الخارجية الإيرانية: زيارة رئيس طاجيكستان إلى طهران ذات أهمية قصوى
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أشاد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، بالزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية طاجيكستان لطهران، مؤكدا أنها ذات أهمية قصوى لتطوير العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
ومن المقرر أن يبدأ رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، زيارة تستغرق يومين لإيران، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية
(إرنا).
وقال عبد اللهيان خلال اجتماع مع نائب وزير خارجية طاجيكستان، مظفر حسين زودة، أمس السبت، إن إيران وطاجيكستان يشتركان في العديد من القواسم المشتركة، بما في ذلك الثقافية، وهذا يوفر أرضية لمزيد من تطوير العلاقات بينهما.
من جانبه، قال حسين زودة، إن طاجيكستان مستعدة لتوسيع العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية في جميع المجالات.
وكان حسين باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيرانية، قد أعلن الشهر الجاري عن افتتاح مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة من نوع "أبابيل 2" في مدينة دوشنبة عاصمة طاجيكستان.
وتعتبر طائرة "أبابيل 2" إنتاج منظمة صناعة الطيران
التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وتستخدم على نطاق واسع لدى الجيش الإيراني، وتتسم بأنها ذات ارتفاع طيران منخفض ومهام استهداف واستطلاع ومراقبة الجوية.
يشار إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، زار طاجيسكتان في سبتمبر/ أيلول 2021، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.