https://arabic.sputniknews.com/20220529/الخارجية-الصينية-أمريكا-أصبحت-مصدر-اضطراب-يقوض-النظام-العالمي-الحالي-1062853485.html

الخارجية الصينية: أمريكا أصبحت مصدر اضطراب يقوض النظام ‏العالمي الحالي

الخارجية الصينية: أمريكا أصبحت مصدر اضطراب يقوض النظام ‏العالمي الحالي

رد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، على خطاب نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول سياسة أمريكا ‏تجاه الصين، والذي وصف بكين فيه بأنها "أخطر تحد" للنظام الدولي. ‏ 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T13:29+0000

2022-05-29T13:29+0000

2022-05-29T13:29+0000

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وأكد يي في تصريحات، أمس السبت، أن "أمريكا لديها مفاهيم خاطئة خطيرة في وجهات نظرها حول العالم، والصين، والعلاقات الصينية الأمريكية"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وشدد على أن "أمريكا أصبحت في الواقع مصدر اضطراب يقوّض النظام العالمي الحالي، وحجر العثرة الذي يعيق إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية".وأشار وانغ إلى أن السعي المشترك للتحديث من قبل 1.4 مليار صيني يمثل تقدما كبيرا للبشرية، وليس تهديدا أو تحديا للعالم.وأضاف أن "هذا الإنجاز تحقق في ظل القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني، ونتيجة التضامن والاجتهاد والعمل الجاد للشعب الصيني، الذي يجد طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية".وأكد أن "هدف الصين هو تحسين الحياة لشعبها، وتقديم مساهمة أكبر للعالم، وليس تحدي أي دولة أخرى أو استبدالها".وأوضح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي أن "ما نريد أن نقوله للولايات المتحدة هو أن العلاقات الصينية الأمريكية ليست لعبة محصلتها صفر من تصميمها، وكما أشار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، فإن ما إذا كان بإمكان البلدين التعامل مع علاقتهما جيدا سيؤثر على مستقبل العالم، وهي مسألة القرن التي يجب على البلدين تقديم إجابة جيدة لها".وأشار وانغ إلى أنه "يمكن للدول أن تجري منافسة عادلة مع بعضها البعض، ومن الطبيعي أن تكون هناك منافسة بين الصين وأمريكا، لكن لا ينبغي أن تكون منافسة مدمرة".وشدد أن "الصين لن تستسلم أبدا للابتزاز أو الإكراه، وستدافع بقوة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية"، مشددا على أن الشعب الصيني لديه العمود الفقري والعزم على القيام بذلك، وأن أي قمع واحتواء لن يؤدي إلا إلى جعلهم أكثر اتحادا".ولفت وزير الخارجية الصيني، وانغ يي إلى أن "العلاقات الصينية الأمريكية على مفترق طرق، ويجب على أمريكا أن تتخذ القرار الصحيح، وأن تبذل المزيد من الجهود على مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، بدلا من تعريف العلاقات الصينية الأمريكية على أنها ذات جوانب تنافسية وتعاونية وعدائية، أو التركيز على استراتيجية الاستثمار والمواءمة والمنافسة لإيجاد الطريق أمام البلدين الرئيسيين للتعامل بشكل صحيح مع بعضهما البعض في العصر الجديد".ويجري وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، حاليا جولة تشمل 8 دول في منطقة المحيط الهادئ.

https://arabic.sputniknews.com/20220526/الخارجية-الأمريكية-الصين-أخطر-تحد-للنظام-الدولي-1062728813.html

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