https://arabic.sputniknews.com/20220529/الخارجية-الفلسطينية-تفاخر-بينت-بـمسيرة-الأعلام-استخفاف-إسرائيلي-ممنهج-بالمجتمع-الدولي-1062866960.html
الخارجية الفلسطينية: تفاخر بينت بـ"مسيرة الأعلام" استخفاف إسرائيلي ممنهج بالمجتمع الدولي
الخارجية الفلسطينية: تفاخر بينت بـ"مسيرة الأعلام" استخفاف إسرائيلي ممنهج بالمجتمع الدولي
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، إن "تفاخر رئيس حكومة الاحتلال المتطرف نفتالي بينت بـ"مسيرة الأعلام"، والأعمال العدوانية التي رافقتها تحت شعار... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T18:23+0000
2022-05-29T18:23+0000
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واستنكرت الخارجية، في بيان لها، "أعمال العربدة والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في القدس وبلداتها وأحيائها، بما في ذلك البلدة القديمة وحي الشيخ جراح وباب العامود، والتي نفذها آلاف المستوطنين المتطرفين بحراسة شرطة الاحتلال".كما أدانت إقدام عناصر المنظمات الاستيطانية الإرهابية المتطرفة بشتم النبي محمد عليه السلام ورفع شعارات عنصرية أبرزها "الموت للعرب والفلسطينيين"، ورفع أعلام حركة "كاخ" الإرهابية المتطرفة، ومنظمة "لاهافا" الإجرامية، وفقا لبيان الخارجية.وحمل البيان "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الوحشية، ومحاولات تغيير الواقع القانوني القائم في المسجد الأقصى من خلال رفع الأعلام الإسرائيلية وأداء الصلوات التلمودية؛ بما فيها الانبطاح على الأرض في باحات المسجد كجزء لا يتجزأ من إجراءات تكريس التقسيم الزماني للأقصى على طريق تقسيمه مكانيا".وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن "خروج المقدسيين بالأعلام الفلسطينية وبشكل جماعي في شوارع وأزقة وبلدات القدس المحتلة، رغم تحويلها إلى ثكنة عسكرية إسرائيلية وفي ظل عمليات القمع واسعة النطاق ضد كل من هو فلسطيني دليل قاطع على فشل دولة الاحتلال في ضم القدس وتهويدها وتوحيدها كعاصمة لها وفق الادعاء الإسرائيلي، وإثبات متواصل على سقوط أية صفة شرعية أو قانونية مزعومة للاحتلال في القدس، وتأكيد جديد على أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة لدولة فلسطين".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال، عبر حسابه على تويتر، إن "القدس عاصمتنا الأبدية"، مهنأ "كل من شارك في مسيرة الأعلام التقليدية".كما قال بينيت، إن التلويح بالعلم الإسرائيلي في مدينة القدس أمر طبيعي. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، أن رفع علم بلاده في مدينة القدس هو أمر بديهي، وإسرائيل واضحة حول هذا منذ اللحظة الأولى.واقتحم الآلاف من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/بينيت-القدس-عاصمة-إسرائيل-الأبدية-وأهنئ-المشاركين-في-مسيرة-الأعلام-1062864987.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
الخارجية الفلسطينية: تفاخر بينت بـ"مسيرة الأعلام" استخفاف إسرائيلي ممنهج بالمجتمع الدولي
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قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، إن "تفاخر رئيس حكومة الاحتلال المتطرف نفتالي بينت بـ"مسيرة الأعلام"، والأعمال العدوانية التي رافقتها تحت شعار (القدس عاصمتنا الأبدية) حسب ادعائه، استخفاف إسرائيلي ممنهج بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وبالإدارة الأمريكية ومواقفها ومطالباتها".
واستنكرت الخارجية، في بيان لها
، "أعمال العربدة والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في القدس وبلداتها وأحيائها، بما في ذلك البلدة القديمة وحي الشيخ جراح وباب العامود، والتي نفذها آلاف المستوطنين المتطرفين بحراسة شرطة الاحتلال".
كما أدانت إقدام عناصر المنظمات الاستيطانية الإرهابية المتطرفة بشتم النبي محمد عليه السلام ورفع شعارات عنصرية أبرزها "الموت للعرب والفلسطينيين"، ورفع أعلام حركة "كاخ" الإرهابية المتطرفة، ومنظمة "لاهافا" الإجرامية، وفقا لبيان الخارجية.
وحمل البيان "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الوحشية، ومحاولات تغيير الواقع القانوني القائم في المسجد الأقصى من خلال رفع الأعلام الإسرائيلية وأداء الصلوات التلمودية؛ بما فيها الانبطاح على الأرض في باحات المسجد كجزء لا يتجزأ من إجراءات تكريس التقسيم الزماني للأقصى على طريق تقسيمه مكانيا".
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن "خروج المقدسيين بالأعلام الفلسطينية وبشكل جماعي في شوارع وأزقة وبلدات القدس المحتلة، رغم تحويلها إلى ثكنة عسكرية إسرائيلية وفي ظل عمليات القمع واسعة النطاق ضد كل من هو فلسطيني دليل قاطع على فشل دولة الاحتلال في ضم القدس وتهويدها وتوحيدها كعاصمة لها وفق الادعاء الإسرائيلي، وإثبات متواصل على سقوط أية صفة شرعية أو قانونية مزعومة للاحتلال في القدس، وتأكيد جديد على أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة لدولة فلسطين".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال، عبر حسابه على تويتر، إن "القدس عاصمتنا الأبدية
"، مهنأ "كل من شارك في مسيرة الأعلام التقليدية".
كما قال بينيت، إن التلويح بالعلم الإسرائيلي في مدينة القدس أمر طبيعي
. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، أن رفع علم بلاده في مدينة القدس هو أمر بديهي، وإسرائيل واضحة حول هذا منذ اللحظة الأولى.
واقتحم الآلاف من المستوطنين
، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.
وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".
من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي
، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.