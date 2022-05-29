https://arabic.sputniknews.com/20220529/الخارجية-المصرية-تدين-اقتحام-المسجد-الأقصى-برعاية-إسرائيلية-1062869252.html
الخارجية المصرية تدين اقتحام المسجد الأقصى برعاية إسرائيلية
الخارجية المصرية تدين اقتحام المسجد الأقصى برعاية إسرائيلية
قالت الخارجية المصرية، مساء اليوم الأحد، إنها تدين اقتحام "متطرفين" لباحات المسجد الأقصى. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T20:00+0000
2022-05-29T20:00+0000
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مصر
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أخبار إسرائيل اليوم
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وأكد بيان صحفي صدر عن الوزارة وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنها تعرب عن إدانتها لسماح إسرائيل باقتحام "جماعات من المتطرفين" للأقصى. وحذرت الخارجية الإسرائيلية، من مزيد من الاحتقان في الأراضي الفلسطينية جراء هذه التطورات. وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، إن من الضروري وقف أي انتهاكات تستهدف الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس. وطالب حافظ السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي.واقتحم الآلاف من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.
مصر
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سبوتنيك عربي
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مصر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الخارجية المصرية تدين اقتحام المسجد الأقصى برعاية إسرائيلية
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قالت الخارجية المصرية، مساء اليوم الأحد، إنها تدين اقتحام "متطرفين" لباحات المسجد الأقصى.
وأكد بيان صحفي صدر عن الوزارة وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنها تعرب عن إدانتها لسماح إسرائيل باقتحام "جماعات من المتطرفين" للأقصى.
وحذرت الخارجية الإسرائيلية، من مزيد من الاحتقان في الأراضي الفلسطينية جراء هذه التطورات.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، إن من الضروري وقف أي انتهاكات تستهدف الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس. وطالب حافظ السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي.
واقتحم الآلاف من المستوطنين
، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.
وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".
من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي
، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.