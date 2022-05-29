https://arabic.sputniknews.com/20220529/الخرطوم-بدء-محاكمة-4-متظاهرين-بتهمة-قتل-ضابط-شرطة-1062851891.html
الخرطوم.. بدء محاكمة 4 متظاهرين بتهمة قتل ضابط شرطة
الخرطوم.. بدء محاكمة 4 متظاهرين بتهمة قتل ضابط شرطة
انطلقت، اليوم الأحد، في الخرطوم محاكمة 4 متظاهرين متهمين بقتل ضابط في الشرطة السودانية. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T13:04+0000
2022-05-29T13:04+0000
2022-05-29T13:04+0000
أخبار السودان اليوم
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن القاضي قرر رفع الجلسة إلى 12 يونيو/حزيران المقبل.وكانت الشرطة السودانية أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي مقتل ضابط برتبة عميد أثناء تفريق محتجين كانوا متجهين نحو القصر الجمهوري في وسط الخرطوم.وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة السودانية توقيف محمد آدم و محمد الفتاح ومصعب الشريف وأحمد الننه بتهمة قتل الضابط .وذكر القاضي زهير عثمان أنه طلب من الطب الشرعي تقريرا حول احتمال أن يكون الشبان الأربعة "تعرضوا لتعذيب".في مارس/آذار، أعلن هؤلاء الشبان الإضراب عن الطعام احتجاجا على "معاملة غير إنسانية" و"عنف الشرطة".وتجمع مئات المحتجين أمام قاعة المحكمة في شرق الخرطوم وهم يرفعون صورا للمتهمين ويطالبون بالإفراج عنهم .
https://arabic.sputniknews.com/20220529/مبعوث-الأمم-المتحدة-يدين-مقتل-متظاهرين-في-الخرطوم-ويطالب-برفع-حالة-الطوارئ-1062843601.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
الخرطوم.. بدء محاكمة 4 متظاهرين بتهمة قتل ضابط شرطة
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انطلقت، اليوم الأحد، في الخرطوم محاكمة 4 متظاهرين متهمين بقتل ضابط في الشرطة السودانية.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن القاضي قرر رفع الجلسة إلى 12 يونيو/حزيران المقبل.
وكانت الشرطة السودانية
أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي مقتل ضابط برتبة عميد أثناء تفريق محتجين كانوا متجهين نحو القصر الجمهوري في وسط الخرطوم.
وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة السودانية توقيف محمد آدم و محمد الفتاح ومصعب الشريف وأحمد الننه بتهمة قتل الضابط .
وذكر القاضي زهير عثمان أنه طلب من الطب الشرعي تقريرا حول احتمال أن يكون الشبان الأربعة "تعرضوا لتعذيب".
في مارس/آذار، أعلن هؤلاء الشبان الإضراب عن الطعام احتجاجا على "معاملة غير إنسانية" و"عنف الشرطة".
وتجمع مئات المحتجين أمام قاعة المحكمة في شرق الخرطوم وهم يرفعون صورا للمتهمين ويطالبون بالإفراج عنهم .