https://arabic.sputniknews.com/20220529/الدوري-الإنجليزي-يعلن-الفائز-بجائزة-أفضل-هدف-هذا-الموسم-فيديو-1062850611.html
الدوري الإنجليزي يعلن الفائز بجائزة أفضل هدف هذا الموسم... فيديو
الدوري الإنجليزي يعلن الفائز بجائزة أفضل هدف هذا الموسم... فيديو
أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، الفائز بجائزة أفضل هدف هذا الموسم 2021/2022. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:50+0000
2022-05-29T12:50+0000
2022-05-29T12:50+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103790/85/1037908564_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8fa795cb9e37259e103c39ab78d88c62.jpg
وحسب بيان الدوري الإنجليزي، حصد محمد صلاح الجائزة بهدفه المذهل الذي سجله ضد مانشستر سيتي في شهر أكتوبر الماضي بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب آنفيلد.وأظهر صلاح مهارة رائعة بعد مراوغة 3 لاعبين، قبل أن يلتف ويتجاوز لاعبا رابعا ويهز شباك الحارس البرازيلي إيدرسون بتسديدة من زاوية ضيقة بقدمه اليمنى.وبالتالي يكمل صلاح الثلاثية من جوائز الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم، الذي حصد خلاله جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري، وجائزة أفضل صانع لعب بعد تقديمه أكبر عدد من التمريرات الحاسمة (13 أسيست).وجاءت جائزة هدف الموسم في الدوري لصلاح بعد ساعات قليلة من خسارته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 1-0 أمس السبت في ملعب فرنسا بالعاصمة باريس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103790/85/1037908564_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_e70b3da98760cb2de4bf8aebaac435f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول
الدوري الإنجليزي يعلن الفائز بجائزة أفضل هدف هذا الموسم... فيديو
تابعنا عبر
أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، الفائز بجائزة أفضل هدف هذا الموسم 2021/2022.
وحسب بيان الدوري الإنجليزي، حصد محمد صلاح
الجائزة بهدفه المذهل الذي سجله ضد مانشستر سيتي في شهر أكتوبر الماضي بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب آنفيلد.
وأظهر صلاح مهارة رائعة بعد مراوغة 3 لاعبين، قبل أن يلتف ويتجاوز لاعبا رابعا ويهز شباك الحارس البرازيلي إيدرسون بتسديدة من زاوية ضيقة بقدمه اليمنى.
وفاز نجم ليفربول بالجائزة بعدما حصل على أكبر عدد من الأصوات مجتمعة من قبل الجمهور ولجنة من خبراء كرة القدم.
وبالتالي يكمل صلاح الثلاثية من جوائز الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم، الذي حصد خلاله جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري، وجائزة أفضل صانع لعب بعد تقديمه أكبر عدد من التمريرات الحاسمة (13 أسيست).
وجاءت جائزة هدف الموسم في الدوري لصلاح بعد ساعات قليلة من خسارته في نهائي دوري أبطال أوروبا
أمام ريال مدريد 1-0 أمس السبت في ملعب فرنسا بالعاصمة باريس.