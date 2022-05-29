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https://arabic.sputniknews.com/20220529/الرئاسة-التركية-ترد-لأول-مرة-على-تقارير-هروب-أردوغان-1062863307.html
الرئاسة التركية ترد لأول مرة على تقارير "هروب أردوغان"
الرئاسة التركية ترد لأول مرة على تقارير "هروب أردوغان"
علق ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ما قاله زعيم المعارضة في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، بأن "أردوغان يستعد للهرب". 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T16:33+0000
2022-05-29T16:33+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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ووصف ياسين أقطاي، في مقال نشره على صحيفة "يني شفق" التركية، "تصريحات كليجدار أوغلو بـ"الجريئة" في الأيام التي تتصاعد فيها حسابات الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن "كلمة الهروب الذي صرح بها تعتبر كلمة مسيئة تثير الغضب وتذهل العقل".وأكد أن هذه التصريحات غير منطقية ولا واقعية ولا يتقبلها عقل، مؤكدا أن "الرئيس أردوغان أثبت مرات عديدة أنه واجه الصعوبات والمخاطر ولم يهرب منها، وبات من الواضح أن حتى أنصاره استغربوا من تصريحاته تلك".وأضاف: "في ليلة انقلاب 15 يوليو/تموز، كانت الطائرات الحربية تلاحق الرئيس أردوغان وكان حينها تحت أخطر تهديد قد يجبره أو يقنعه بالفرار، إلا أنه واجه الموت ولم يهرب"، مؤكدا أن تلك الحادثة تعتبر أكبر رد على اتهامه بذلك.ولفت أقطاي في مقاله قائلا: "في الحقيقة، ربما بجب على حزب العدالة والتنمية أن يشكر كليجدار أوغلو على إظهار مثل هذا المستوى من التصريحات، لأن الشخص الذي لديه قلة فهم في طرح انتقاداته ونزوله إلى هذا المستوى لا يمكن تصديقه أو الوثوق به، كما أن حزب العدالة والتنمية لا يحتاج للرد على أي ادعاءات أو انتقادات يقولها كليجدار أوغلو ولا يمكن تفسير كلام شخص يعتبر تفكيره عبثيًا".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/أردوغان-يعتبر-الانتخابات-المقبلة-نقطة-تحول-في-تاريخ-تركيا-وحزبه-يخطط-لتعديل-جديد-1058815391.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

الرئاسة التركية ترد لأول مرة على تقارير "هروب أردوغان"

16:33 GMT 29.05.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . POOL
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علق ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ما قاله زعيم المعارضة في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، بأن "أردوغان يستعد للهرب".
ووصف ياسين أقطاي، في مقال نشره على صحيفة "يني شفق" التركية، "تصريحات كليجدار أوغلو بـ"الجريئة" في الأيام التي تتصاعد فيها حسابات الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن "كلمة الهروب الذي صرح بها تعتبر كلمة مسيئة تثير الغضب وتذهل العقل".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
أردوغان يعتبر الانتخابات المقبلة نقطة تحول في تاريخ تركيا... وحزبه يخطط لتعديل جديد
18 فبراير, 13:48 GMT
وأكد أن هذه التصريحات غير منطقية ولا واقعية ولا يتقبلها عقل، مؤكدا أن "الرئيس أردوغان أثبت مرات عديدة أنه واجه الصعوبات والمخاطر ولم يهرب منها، وبات من الواضح أن حتى أنصاره استغربوا من تصريحاته تلك".
وأضاف: "في ليلة انقلاب 15 يوليو/تموز، كانت الطائرات الحربية تلاحق الرئيس أردوغان وكان حينها تحت أخطر تهديد قد يجبره أو يقنعه بالفرار، إلا أنه واجه الموت ولم يهرب"، مؤكدا أن تلك الحادثة تعتبر أكبر رد على اتهامه بذلك.
ولفت أقطاي في مقاله قائلا: "في الحقيقة، ربما بجب على حزب العدالة والتنمية أن يشكر كليجدار أوغلو على إظهار مثل هذا المستوى من التصريحات، لأن الشخص الذي لديه قلة فهم في طرح انتقاداته ونزوله إلى هذا المستوى لا يمكن تصديقه أو الوثوق به، كما أن حزب العدالة والتنمية لا يحتاج للرد على أي ادعاءات أو انتقادات يقولها كليجدار أوغلو ولا يمكن تفسير كلام شخص يعتبر تفكيره عبثيًا".
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