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الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تلعب بالنار وتستهتر بالمجتمع الدولي
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تلعب بالنار وتستهتر بالمجتمع الدولي
اتهم المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إسرائيل باللعب بالنار "بلا مسؤولية وبتهور شديد من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات في القدس المحتلة... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T09:42+0000
2022-05-29T09:42+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الرئاسة لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال أبو ردينة إن إسرائيل تستهتر بالمجتمع الدولي، ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وتعتبر نفسها فوق القانون.وطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، تجاه ما يجري وعدم التعامل بازدواجية.ووصف كافة الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة بأنها تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر القدس ضمن الأراضي المحتلة عام 67.واعتبر أن إسرائيل باتت دولة معزولة في العالم جراء جرائمها، وعدم التزامها بالقرارات الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/الطائرات-الإسرائيلية-تحلق-في-سماء-غزة-خلال-مسيرة-الأعلام-في-القدس-فيديو-وصور-1062837669.html
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أخبار فلسطين اليوم

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تلعب بالنار وتستهتر بالمجتمع الدولي

09:42 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANIنبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANI
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اتهم المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إسرائيل باللعب بالنار "بلا مسؤولية وبتهور شديد من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات في القدس المحتلة وتصعيد عمليات القتل".
جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الرئاسة لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
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08:11 GMT
وقال أبو ردينة إن إسرائيل تستهتر بالمجتمع الدولي، ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وتعتبر نفسها فوق القانون.
وطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، تجاه ما يجري وعدم التعامل بازدواجية.
ووصف كافة الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة بأنها تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر القدس ضمن الأراضي المحتلة عام 67.
واعتبر أن إسرائيل باتت دولة معزولة في العالم جراء جرائمها، وعدم التزامها بالقرارات الدولية.
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