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الرئيس السوري يرفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة
الرئيس السوري يرفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، قانونا يجيز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T14:33+0000
2022-05-29T14:33+0000
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وجاء القانون رقم 24 لعام 2022 بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية، ويقضي بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5% إلى 10%.وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، يأتي هذا القانون بهدف الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية لدى المصارف العامة.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الرئيس السوري يرفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة

14:33 GMT 29.05.2022
© Sputnik . Nahla Ahmadالبنك السوري المركزي
البنك السوري المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . Nahla Ahmad
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، قانونا يجيز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة.
وجاء القانون رقم 24 لعام 2022 بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية، ويقضي بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5% إلى 10%.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، يأتي هذا القانون بهدف الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية لدى المصارف العامة.
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