https://arabic.sputniknews.com/20220529/الرئيس-السوري-يرفع-سقف-الحوافز-الإنتاجية-للعاملين-في-المصارف-العامة-1062857426.html
الرئيس السوري يرفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة
الرئيس السوري يرفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، قانونا يجيز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T14:33+0000
2022-05-29T14:33+0000
2022-05-29T14:33+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وجاء القانون رقم 24 لعام 2022 بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية، ويقضي بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5% إلى 10%.وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، يأتي هذا القانون بهدف الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية لدى المصارف العامة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الرئيس السوري يرفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، قانونا يجيز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة.
وجاء القانون رقم 24 لعام 2022 بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية، ويقضي بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5% إلى 10%.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا
"، يأتي هذا القانون بهدف الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية لدى المصارف العامة.