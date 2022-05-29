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الرئيس الصربي: روسيا قدمت عرضا سخيا لنا بشأن أسعار الغاز
الرئيس الصربي: روسيا قدمت عرضا سخيا لنا بشأن أسعار الغاز
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، أن روسيا قدمت لبلاده عرضا سخيا يتعلق بأسعار الغاز والنفط المستورد من موسكو. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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و قال الرئيس الصربي فوتشيتش إنه "خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توصلنا إلى اتفاق على أسعار حصرية للغاز مقدمة من روسيا لصربيا، حيث ستكون أقل بكثير من متوسط أسعار ​​السوق بحوالي ثلاثة أضعاف".وتابع فوتشيتش قائلا: "المفاوضات لا تزال قائمة على 800 مليون متر مكعب إضافية من الغاز سنويا وسبب هذه الزيادة هو تطور وتقدم صربيا، لذلك تبقى مسألة تحديد سعر الجزء الإضافي".ولفت الرئيس الصربي قائلا: "أما بالنسبة 2.2 مليار متر مكعب من الغاز تم التوصل إلى اتفاق مع الرئيس بوتين بأن هذا سيكون السعر الأكثر ملاءمة في أوروبا والاتفاق النهائي سيتم مع شركة غازبروم الروسية".وكان الرئيس الصربي قد أكد في 5 مايو/ أيار خلال زيارة لألمانيا أن صربيا دولة محايدة عسكريا وستظل كذلك.في 9 أبريل/ نيسان، شكر الرئيس الصربي المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لفهم سبب تصويت صربيا على تعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقيادة الاتحاد الأوروبي لاستبعاد بلغراد من القيود المفروضة على إمدادات النفط.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/بوتين-يؤكد-لنظيره-الصربي-استمرار-إمدادات-الغاز-الروسي-دون-انقطاع-1062843455.html
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العالم

الرئيس الصربي: روسيا قدمت عرضا سخيا لنا بشأن أسعار الغاز

11:31 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 29.05.2022)
© AP Photo / Darko Vojinovicالانتخابات الرئاسية الصربية - الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بعد فوزه بالانتخابات، بلغراد، صربيا 3 أبريل 2022
الانتخابات الرئاسية الصربية - الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بعد فوزه بالانتخابات، بلغراد، صربيا 3 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، أن روسيا قدمت لبلاده عرضا سخيا يتعلق بأسعار الغاز والنفط المستورد من موسكو.
و قال الرئيس الصربي فوتشيتش إنه "خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توصلنا إلى اتفاق على أسعار حصرية للغاز مقدمة من روسيا لصربيا، حيث ستكون أقل بكثير من متوسط أسعار ​​السوق بحوالي ثلاثة أضعاف".
وتابع فوتشيتش قائلا: "المفاوضات لا تزال قائمة على 800 مليون متر مكعب إضافية من الغاز سنويا وسبب هذه الزيادة هو تطور وتقدم صربيا، لذلك تبقى مسألة تحديد سعر الجزء الإضافي".
ولفت الرئيس الصربي قائلا: "أما بالنسبة 2.2 مليار متر مكعب من الغاز تم التوصل إلى اتفاق مع الرئيس بوتين بأن هذا سيكون السعر الأكثر ملاءمة في أوروبا والاتفاق النهائي سيتم مع شركة غازبروم الروسية".
وكان الرئيس الصربي قد أكد في 5 مايو/ أيار خلال زيارة لألمانيا أن صربيا دولة محايدة عسكريا وستظل كذلك.
في 9 أبريل/ نيسان، شكر الرئيس الصربي المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لفهم سبب تصويت صربيا على تعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقيادة الاتحاد الأوروبي لاستبعاد بلغراد من القيود المفروضة على إمدادات النفط.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إجراء مكالمة هاتفية مع بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسية بارثولوميو من مقر إقاته في أنقرة، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
بوتين يؤكد لنظيره الصربي استمرار إمدادات الغاز الروسي دون انقطاع
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