https://arabic.sputniknews.com/20220529/السفير-الروسي-لدى-بريطانيا-موسكو-لا-تنوي-شن-ضربة-نووية-على-بريطانيا-1062840997.html
السفير الروسي لدى بريطانيا: موسكو لا تنوي شن ضربة نووية على بريطانيا
السفير الروسي لدى بريطانيا: موسكو لا تنوي شن ضربة نووية على بريطانيا
قال السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، اليوم الأحد أن بلاده لا تنوي توجيه ضربة نووية لبريطانيا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T09:54+0000
2022-05-29T09:54+0000
2022-05-29T09:54+0000
العالم
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وجاءت تصريحات السفير الروسي كيلين خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قال خلالها: "روسيا لا تنوي توجيه ضربة نووية لبريطانيا". وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان روسيا استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أثناء الصراع في أوكرانيا قال كيلين: "إن ذلك لن يحدث، لأن العقيدة العسكرية الروسية لا تسمح بذلك".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السفير الروسي لدى بريطانيا: موسكو لا تنوي شن ضربة نووية على بريطانيا
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قال السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، اليوم الأحد أن بلاده لا تنوي توجيه ضربة نووية لبريطانيا.
وجاءت تصريحات السفير الروسي كيلين خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قال خلالها: "روسيا لا تنوي توجيه ضربة نووية لبريطانيا".
وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان روسيا استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أثناء الصراع في أوكرانيا قال كيلين: "إن ذلك لن يحدث، لأن العقيدة العسكرية الروسية لا تسمح بذلك".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي
، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.