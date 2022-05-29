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https://arabic.sputniknews.com/20220529/السفير-الروسي-لدى-بريطانيا-موسكو-لا-تنوي-شن-ضربة-نووية-على-بريطانيا-1062840997.html
السفير الروسي لدى بريطانيا: موسكو لا تنوي شن ضربة نووية على بريطانيا
السفير الروسي لدى بريطانيا: موسكو لا تنوي شن ضربة نووية على بريطانيا
قال السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، اليوم الأحد أن بلاده لا تنوي توجيه ضربة نووية لبريطانيا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T09:54+0000
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وجاءت تصريحات السفير الروسي كيلين خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قال خلالها: "روسيا لا تنوي توجيه ضربة نووية لبريطانيا". وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان روسيا استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أثناء الصراع في أوكرانيا قال كيلين: "إن ذلك لن يحدث، لأن العقيدة العسكرية الروسية لا تسمح بذلك".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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السفير الروسي لدى بريطانيا: موسكو لا تنوي شن ضربة نووية على بريطانيا

09:54 GMT 29.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationلسفير الروسي المعين حديثًا لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين
لسفير الروسي المعين حديثًا لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، اليوم الأحد أن بلاده لا تنوي توجيه ضربة نووية لبريطانيا.
وجاءت تصريحات السفير الروسي كيلين خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قال خلالها: "روسيا لا تنوي توجيه ضربة نووية لبريطانيا".
وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان روسيا استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أثناء الصراع في أوكرانيا قال كيلين: "إن ذلك لن يحدث، لأن العقيدة العسكرية الروسية لا تسمح بذلك".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:44 GMT
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