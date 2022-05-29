https://arabic.sputniknews.com/20220529/الشرطة-الهندية-أسقطنا-طائرة-مسيرة-كانت-تحمل-قنابل-بالقرب-من-الحدود-الباكستانية-1062858690.html
الشرطة الهندية: أسقطنا طائرة مسيرة كانت تحمل قنابل بالقرب من الحدود الباكستانية
الشرطة الهندية: أسقطنا طائرة مسيرة كانت تحمل قنابل بالقرب من الحدود الباكستانية
قالت شرطة منطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، اليوم الأحد، إنها أسقطت طائرة مسيرة كانت تحمل قنابل بالقرب من الحدود الباكستانية. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:27+0000
2022-05-29T15:27+0000
2022-05-29T15:27+0000
أخبار الهند اليوم
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وحسب بيان نشرته أعلنت شرطة منطقة جامو وكشمير، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها أسقطت طائرة بدون طيار تحمل ألغامًا مغناطيسية وذخيرة لقاذفة قنابل يدوية بالقرب من الحدود الباكستانية.وقال البيان: "في وقت مبكر من صباح اليوم، لاحظ فريق البحث طائرة بدون طيار قادمة من الجانب الحدودي وتم إطلاق النار عليها، وإسقاطها".واوضح أنها "تحتوي على حمولة مرفقة بها"، لافتا إلى أن تلك الحمولة "يتم فحصها من قبل خبراء التخلص من القنابل من جامو وشرطة كشمير.يشار إلى أن الحكومة الهندية كانت قد ألغت، في عام 2019، الوضع الخاص لجامو وكشمير وقسمته إلى منطقتين اتحاديتين، واحدة تسمى جامو وكشمير والأخرى لاداخ.وفي عام 2021، تم استخدام طائرات بدون طيار لمهاجمة منشآت حكومية في جامو وكشمير، بما في ذلك محطة القوات الجوية الهندية في مطار جامو، التي تضرر سقفها جراء انفجار في يونيو الماضي.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم
الشرطة الهندية: أسقطنا طائرة مسيرة كانت تحمل قنابل بالقرب من الحدود الباكستانية
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قالت شرطة منطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، اليوم الأحد، إنها أسقطت طائرة مسيرة كانت تحمل قنابل بالقرب من الحدود الباكستانية.
وحسب بيان نشرته أعلنت شرطة منطقة جامو وكشمير
، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها أسقطت طائرة بدون طيار تحمل ألغامًا مغناطيسية وذخيرة لقاذفة قنابل يدوية بالقرب من الحدود الباكستانية.
وقال البيان: "في وقت مبكر من صباح اليوم، لاحظ فريق البحث طائرة
بدون طيار قادمة من الجانب الحدودي وتم إطلاق النار عليها، وإسقاطها".
واوضح أنها "تحتوي على حمولة مرفقة بها"، لافتا إلى أن تلك الحمولة "يتم فحصها من قبل خبراء التخلص من القنابل من جامو وشرطة كشمير.
وأضاف البيان أن" 7 قنابل مغناطيسية و7 قنابل يدوية من طراز UBGL تم انتشالها من الطائرة المسيرة".
يشار إلى أن الحكومة الهندية كانت قد ألغت، في عام 2019، الوضع الخاص لجامو وكشمير وقسمته إلى منطقتين اتحاديتين، واحدة تسمى جامو وكشمير والأخرى لاداخ.
وقد أثار القرار رد فعل حادا من باكستان المجاورة، التي زعمت أن نيودلهي كانت تسيء معاملة السكان المسلمين في المنطقة.
وفي عام 2021، تم استخدام طائرات بدون طيار لمهاجمة منشآت حكومية في جامو وكشمير، بما في ذلك محطة القوات الجوية الهندية في مطار جامو، التي تضرر سقفها جراء انفجار في يونيو الماضي.