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الصين... 50 ألف جندي شاركوا في مهام حفظ السلام حول العالم خلال 30 عاما
الصين... 50 ألف جندي شاركوا في مهام حفظ السلام حول العالم خلال 30 عاما
تعتمد مهام حفظ السلام التي تنفذها الأمم المتحدة على مشاركة الدول الأعضاء فيها، ومنها الصين التي شاركت بعشرات الآلاف من الأفراد خلال العقود الماضية. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T11:18+0000
2022-05-29T11:18+0000
العالم
الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الصين أرسلت أكثر من 50 ألف فرد في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خلال الـ 30 عاما الماضية.ونشرت الصحيفة صورا ترصد بعض جوانب مشاركة جنودها في مهام حفظ السلام حول العالم تحت راية الأمم المتحدة.وقالت الصحيفة إن الجنود الصينيين يحتفلون باليوم الدولي لحفظة السلام ويذكرون أدوارهم البطولية والتزامهم تجاه مهام حفظ السلام حول العالم.ويحتفل العالم في الـ 29 من مايو/ أيار من كل عام باليوم العالمي لحفظة السلام، وهي مناسبة تخلد ذكرى إرسال أول مهمة سلام في العالم إلى الشرق الأوسط لمراقبة الهدنة بين إسرائيل والعرب في حرب 1948.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/ما-هي-أكثر-الدول-مشاركة-في-قوات-حفظ-السلام-متعددة-الجنسيات-حول-العالم-1062817760.html
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العالم, الصين

الصين... 50 ألف جندي شاركوا في مهام حفظ السلام حول العالم خلال 30 عاما

11:18 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYIجنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYI
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تعتمد مهام حفظ السلام التي تنفذها الأمم المتحدة على مشاركة الدول الأعضاء فيها، ومنها الصين التي شاركت بعشرات الآلاف من الأفراد خلال العقود الماضية.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الصين أرسلت أكثر من 50 ألف فرد في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خلال الـ 30 عاما الماضية.
ونشرت الصحيفة صورا ترصد بعض جوانب مشاركة جنودها في مهام حفظ السلام حول العالم تحت راية الأمم المتحدة.
وقالت الصحيفة إن الجنود الصينيين يحتفلون باليوم الدولي لحفظة السلام ويذكرون أدوارهم البطولية والتزامهم تجاه مهام حفظ السلام حول العالم.
قوات حفظ السلام من إثيوبيا والمنتشرة في دورية تابعة للأمم المتحدة في آبيي، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
ما هي أكثر الدول مشاركة في قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات حول العالم؟
أمس, 16:00 GMT
ويحتفل العالم في الـ 29 من مايو/ أيار من كل عام باليوم العالمي لحفظة السلام، وهي مناسبة تخلد ذكرى إرسال أول مهمة سلام في العالم إلى الشرق الأوسط لمراقبة الهدنة بين إسرائيل والعرب في حرب 1948.
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