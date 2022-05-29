https://arabic.sputniknews.com/20220529/القوات-الإسرائيلية-تعتقل-فلسطينيين-بعد-الاعتداء-عليهم-بالمسجد-الأقصى-فيديو-1062845850.html
القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم بالمسجد الأقصى... فيديو
القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم بالمسجد الأقصى... فيديو
اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عددا من الفلسطينيين بعد الاعتداء عليهم بشكل وحشي داخل المسجد الأقصى. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T11:38+0000
2022-05-29T11:38+0000
2022-05-29T11:38+0000
المسجد الأقصى
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ونشرت صفحة "الجرمق الإخباري"، مقطعا مصورا يظهر إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض على عدد من الفلسطينيين في الحرم القدسي.ويسمع في المقطع صراخ سيدات فلسطينيات حاولن التدخل لتحرير أحد المعتقلين من أيدي القوات الإسرائيلية.يأتي هذا في الوقت الذي اقتحم الآلاف من المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وأدوا "سجودا ملحميا جماعيا" لأول مرة في تاريخ المسجد.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن ما يزيد عن 1800 يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، وقاموا بأداء صلوات تلمودية، وسجدوا "سجودا ملحميا جماعيا" لأول مرة في تاريخ المسجد.وعلى الرغم من ادعاء السلطات الإسرائيلية بوجود قرار بمنع مثل هذه الطقوس، إلا أن الشرطة الإسرائيلية سمحت بأداء المستوطنين للصلوات التلمودية، والسجود الملحمي الجماعي للمرة الأولى في تاريخ المسجد الأقصى.ويهدف اقتحام المستوطنين لتفريغ ساحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين، بهدف تأمين مسار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى قبيل "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة، بمناسبة ما يطلق عليه اسم "يوم القدس"، وذكرى احتلال الجزء الشرقي من المدينة خلال حرب عام 1967.وتنطلق "مسيرة الأعلام" عبر انتظام آلاف اليهود، والتي ستمر عبر المناطق الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية من أنها قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المسجد الأقصى
القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم بالمسجد الأقصى... فيديو
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اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عددا من الفلسطينيين بعد الاعتداء عليهم بشكل وحشي داخل المسجد الأقصى.
ونشرت صفحة "الجرمق الإخباري"، مقطعا مصورا يظهر إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض على عدد من الفلسطينيين في الحرم القدسي.
ويسمع في المقطع صراخ سيدات فلسطينيات حاولن التدخل لتحرير أحد المعتقلين من أيدي القوات الإسرائيلية.
يأتي هذا في الوقت الذي اقتحم الآلاف من المستوطنين
باحات المسجد الأقصى، وأدوا "سجودا ملحميا جماعيا" لأول مرة في تاريخ المسجد.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن ما يزيد عن 1800 يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، وقاموا بأداء صلوات تلمودية، وسجدوا "سجودا ملحميا جماعيا" لأول مرة في تاريخ المسجد.
وعلى الرغم من ادعاء السلطات الإسرائيلية بوجود قرار بمنع مثل هذه الطقوس، إلا أن الشرطة الإسرائيلية سمحت بأداء المستوطنين للصلوات التلمودية، والسجود الملحمي الجماعي للمرة الأولى في تاريخ المسجد الأقصى.
ويهدف اقتحام المستوطنين لتفريغ ساحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين، بهدف تأمين مسار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى قبيل "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة، بمناسبة ما يطلق عليه اسم "يوم القدس"، وذكرى احتلال الجزء الشرقي من المدينة خلال حرب عام 1967.
وتنطلق "مسيرة الأعلام" عبر انتظام آلاف اليهود، والتي ستمر عبر المناطق الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية من أنها قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف.