https://arabic.sputniknews.com/20220529/المبعوث-الأممي-لليمن-يصل-إلى-عدن-لبحث-فتح-طرق-تعز-وتمديد-الهدنة-1062857787.html

المبعوث الأممي لليمن يصل إلى عدن لبحث فتح طرق تعز وتمديد الهدنة

المبعوث الأممي لليمن يصل إلى عدن لبحث فتح طرق تعز وتمديد الهدنة

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأحد، إلى عدن التي تتخذها السلطات اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة، في ثاني... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T14:43+0000

2022-05-29T14:43+0000

2022-05-29T14:43+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في مطار عدن الدولي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "غروندبرغ وصل ومعه فريقه على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة قادماً من العاصمة الأردنية عمّان".في السياق، قال مصدر حكومي يمني لـ"سبوتنيك"، إن غروندبرغ سيلتقي خلال زيارته رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لاستعراض نتائج الجولة الأولى من المفاوضات التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، لفتح الطرقات في محافظة تعز وغيرها من المحافظات، والمقترح الأممي المتضمن فتحاً تدريجياً للطرق.وأوضح أن النقاشات "ستتركز على تمديد هدنة الأمم المتحدة السارية منذ مطلع نيسان/أبريل الماضي، والتي تنتهي في غضون أيام، خاصة مع عقد اللجنة العسكرية الممثلة لكافة الأطراف أول اجتماع لها في عمّان وتشاورها لإنشاء آلية تنسيق وتواصل مشتركة لضمان تنفيذ الهدنة بدون عراقيل وخروقات".وتأتي الزيارة غداة إعلان المبعوث الأممي "تقديم اقتراح لإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي، تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين"، داعياً الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين" إلى "اختتام مداولاتهما الداخلية بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني".وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن غروندبرغ بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/الحكومة-اليمنية-أنصار-الله-اقترحت-فتح-ممر-جبلي-قديم-كان-معدا-لمرور-الحمير-والجمال-1062769457.html

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