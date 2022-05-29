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https://arabic.sputniknews.com/20220529/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-يدعو-لمواكبة-استفزازات-قوات-الاحتلال-والمستوطنين-بالقدس-1062839351.html
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يدعو لمواكبة استفزازات قوات الاحتلال والمستوطنين بالقدس
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يدعو لمواكبة استفزازات قوات الاحتلال والمستوطنين بالقدس
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأحد، إنه يدعو وسائل الإعلام إلى "مواكبة ‏استفزازات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا ومقدساتنا في مدينة القدس".‏ 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T09:13+0000
2022-05-29T09:13+0000
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كما دعا رئيس المكتب، سلامة معروف، إلى "ضرورة ربط هذه الاستفزازت مع مخططات المحتل الخبيثة بالتهويد واجتثاث الوجود الفلسطيني هناك، ومحاولات المس بالمسجد الأقصى وبناء ما يسمى الهيكل المزعوم"، وفقا قناة "الغد".وأكد معروف على ضرورة استحضار البعد العربي والإسلامي والمسيحي، موضحا أن "قضية القدس تتجاوز في أهميتها نطاقنا المحلي، وهي كانت على الدوام نقطة المركز في قضيتنا الوطنية والثابت الوطني الأهم في مقاومتنا للمحتل".كذلك حث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، على أن "يكثف النشطاء وأبناء القدس وجودهم الميداني في مواقع الأحداث، وأن يسعوا بدأب لتوثيق كل ممارسات المحتلين العدوانية، ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ليرى العالم حقيقة هذا المحتل ومدى العقلية الإجرامية التي تحكم قادته"، وفق قوله.وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومة في غزة، سلامة معروف، قال في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي إن "طائرات الاحتلال والمدفعية والبوارج الحربية شنت أكثر من 1810 غارات على القطاع منذ بداية العدوان، حيث تركز القصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي".وتابع أن "العدوان خلّف خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية ما يقارب 320 مليون دولار، منها حوالي 250 مليون دولار الخسائر المباشرة، وكذلك خسائر غير المباشرة قدرت بقرابة 75 مليون دولار".وبين أن أكثر من 1330 وحدة سكنية تضررت بشكل كلي أو تعرضت للهدم، فبما تعرضت أكثر من 12800 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئي جراء القصف المتواصل.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/الطائرات-الإسرائيلية-تحلق-في-سماء-غزة-خلال-مسيرة-الأعلام-في-القدس-فيديو-وصور-1062837669.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يدعو لمواكبة استفزازات قوات الاحتلال والمستوطنين بالقدس

09:13 GMT 29.05.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIقوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأحد، إنه يدعو وسائل الإعلام إلى "مواكبة ‏استفزازات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا ومقدساتنا في مدينة القدس".‏
كما دعا رئيس المكتب، سلامة معروف، إلى "ضرورة ربط هذه الاستفزازت مع مخططات المحتل الخبيثة بالتهويد واجتثاث الوجود الفلسطيني هناك، ومحاولات المس بالمسجد الأقصى وبناء ما يسمى الهيكل المزعوم"، وفقا قناة "الغد".
وأكد معروف على ضرورة استحضار البعد العربي والإسلامي والمسيحي، موضحا أن "قضية القدس تتجاوز في أهميتها نطاقنا المحلي، وهي كانت على الدوام نقطة المركز في قضيتنا الوطنية والثابت الوطني الأهم في مقاومتنا للمحتل".
كذلك حث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، على أن "يكثف النشطاء وأبناء القدس وجودهم الميداني في مواقع الأحداث، وأن يسعوا بدأب لتوثيق كل ممارسات المحتلين العدوانية، ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ليرى العالم حقيقة هذا المحتل ومدى العقلية الإجرامية التي تحكم قادته"، وفق قوله.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
الطائرات الإسرائيلية تحلق في سماء غزة خلال "مسيرة الأعلام" في القدس.. فيديو وصور
08:11 GMT
وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومة في غزة، سلامة معروف، قال في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي إن "طائرات الاحتلال والمدفعية والبوارج الحربية شنت أكثر من 1810 غارات على القطاع منذ بداية العدوان، حيث تركز القصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي".
وتابع أن "العدوان خلّف خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية ما يقارب 320 مليون دولار، منها حوالي 250 مليون دولار الخسائر المباشرة، وكذلك خسائر غير المباشرة قدرت بقرابة 75 مليون دولار".
وبين أن أكثر من 1330 وحدة سكنية تضررت بشكل كلي أو تعرضت للهدم، فبما تعرضت أكثر من 12800 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئي جراء القصف المتواصل.
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