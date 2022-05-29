https://arabic.sputniknews.com/20220529/المكسيك-تعلن-عن-تسجيل-أول-إصابة-بجدري-القردة-1062833131.html

المكسيك تعلن عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة

المكسيك تعلن عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة

أعلنت السلطات الصحية المكسيكية، أمس السبت، عن رصد أول حالة إصابة بجدري القردة في البلاد لدى رجل يبلغ 50 عاما يقيم في الولايات المتحدة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T02:15+0000

2022-05-29T02:15+0000

2022-05-29T02:15+0000

جدري القردة

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أعلنت السلطات الصحية المكسيكية، أمس السبت، عن رصد أول حالة إصابة بجدري القردة في البلاد لدى رجل يبلغ 50 عاما يقيم في الولايات المتحدة.وذكر وكيل وزير الصحة المكسيك، هوغو لوبيز غاتيل، في تدوينة عبر "تويتر"، يوم السبت، نؤكد أول حالة وافدة بجدري القردة في المكسيك. يتعلق الأمر برجل يبلغ 50 عاما يقيم بشكل دائم في مدينة نيويورك ويرجح أنه أصيب بالفيروس في الولايات المتحدة".ويعتبر جدري القردة، بحسب منظمة الصحة العالمية، مرضا فيروسيا نادرا وحيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعانيها المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدّة.ويُصاب بعض المرضى بتضخّم في الغدد اللمفاوية قبل ظهور طفح جلدي، وهي سمة تميّز جدري القردة عن سائر الأمراض المماثلة.وتم اكتشاف جدري القردة للمرة الأولى في جمهورية الكونغو الديموقراطية عام 1970، وأُبلِغ منذ ذلك الحين عن معظم الحالات في المناطق القروية من الغابات الماطرة الواقعة بحوض نهر الكونغو وغرب إفريقيا.

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جدري القردة