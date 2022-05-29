https://arabic.sputniknews.com/20220529/الهند-الولايات-المتحدة-تصبح-أكبر-شريك-تجاري-لنيودلهي-بعد-تجاوزها-للصين-1062850069.html
الهند: الولايات المتحدة تصبح أكبر شريك تجاري لنيودلهي بعد تجاوزها للصين
الهند: الولايات المتحدة تصبح أكبر شريك تجاري لنيودلهي بعد تجاوزها للصين
أعلنت وزارة التجارة الهندية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت أكبر شريك تجاري للهند، وذلك بعد أن تجاوزت الصين خلال الشهر الأخير. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:45+0000
2022-05-29T12:45+0000
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اقتصاد
العالم
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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية بيان وزارة التجارة الهندية وجاء فيه: "وفقًا لوزارة التجارة خلال عامي 2021 و2022 كانت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والهند 119.42 مليار دولار مقارنة بـ 80.51 مليار دولار بين عام 2020 و2021 مقارنة بتجارة الهند مع الصين التي بلغت 42 مليار دولار مقارنة بـ 86.4 مليار دولار بين عامي 2020-2021".وبحسب البيان، زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة في الفترة 2021-2022 إلى 76.11 مليار دولار من 51.62 مليار دولار في السنة المالية السابقة، بينما ارتفعت الواردات إلى 43.31 مليار دولار، مقارنة بنحو 29 مليار دولار في 2020-2020.في المقابل، زادت الصادرات من الهند إلى الصين بشكل طفيف إلى 21.25 مليار دولار من 21.18 مليار دولار في 2020-21، بينما ارتفعت الواردات إلى 94.16 مليار دولار من حوالي 65.21 مليار دولار في 2020 و2021. و يعتقد خبراء التجارة أن الاتجاه التصاعدي في التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة سيستمر في السنوات القادمة حيث تعمل نيودلهي وواشنطن على تعزيز العلاقات الاقتصادية.ومن أبرز صادرات الهند الرئيسية إلى الولايات المتحدة الأدوية والمجوهرات والزيوت الخفيفة والمنتجات البترولية والجمبري المجمد، والأطعمة الجاهزة، ومن بين واردات الولايات المتحدة إلى الهند النفط والماس الخام والغاز الطبيعي المسال والذهب والفحم واللوز وغيره.
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اقتصاد, العالم
الهند: الولايات المتحدة تصبح أكبر شريك تجاري لنيودلهي بعد تجاوزها للصين
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أعلنت وزارة التجارة الهندية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت أكبر شريك تجاري للهند، وذلك بعد أن تجاوزت الصين خلال الشهر الأخير.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية
بيان وزارة التجارة الهندية وجاء فيه: "وفقًا لوزارة التجارة خلال عامي 2021 و2022 كانت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والهند 119.42 مليار دولار مقارنة بـ 80.51 مليار دولار بين عام 2020 و2021 مقارنة بتجارة الهند مع الصين التي بلغت 42 مليار دولار مقارنة بـ 86.4 مليار دولار بين عامي 2020-2021".
وبحسب البيان، زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة في الفترة 2021-2022 إلى 76.11 مليار دولار من 51.62 مليار دولار في السنة المالية السابقة، بينما ارتفعت الواردات إلى 43.31 مليار دولار، مقارنة بنحو 29 مليار دولار في 2020-2020.
في المقابل، زادت الصادرات من الهند إلى الصين بشكل طفيف إلى 21.25 مليار دولار من 21.18 مليار دولار في 2020-21، بينما ارتفعت الواردات إلى 94.16 مليار دولار من حوالي 65.21 مليار دولار في 2020 و2021.
و يعتقد خبراء التجارة أن الاتجاه التصاعدي في التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة سيستمر في السنوات القادمة حيث تعمل نيودلهي وواشنطن على تعزيز العلاقات الاقتصادية.
ومن أبرز صادرات الهند الرئيسية إلى الولايات المتحدة الأدوية والمجوهرات والزيوت الخفيفة والمنتجات البترولية والجمبري المجمد، والأطعمة الجاهزة، ومن بين واردات الولايات المتحدة إلى الهند النفط والماس الخام والغاز الطبيعي المسال والذهب والفحم واللوز وغيره.