https://arabic.sputniknews.com/20220529/انطلاق-مسيرة-الأعلام-الإسرائيلية-ومواجهات-في-البلدة-القديمة-بالقدس-فيديو-1062857059.html

انطلاق "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية ومواجهات في البلدة القديمة بالقدس... فيديو

انطلاق "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية ومواجهات في البلدة القديمة بالقدس... فيديو

انطلقت "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بمشاركة آلاف المستوطنين، باتجاه القدس الشرقية المحتلة، في يوم شهد منذ بدايته توترات أمنية متصاعدة بين... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T14:29+0000

2022-05-29T14:29+0000

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وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مسيرة الأعلام انطلقت في مسارها المحدد سلفا، حيث من المقرر أن يمر المستوطنون عبر البلدة القديمة والحي الإسلامي إلى منطقة باب العامود ومنها إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.يأتي ذلك فيما تدور في الأثناء مواجهات في البلدة القديمة من القدس بين مستوطنين استبقوا المسيرة حاملين الأعلام الإسرائيلية وفلسطينيين من سكان المدينة.حتى قبل بدء المسيرة، اندلعت مواجهات عنيفة في شارع هاجي (طريق الواد) في البلدة القديمة.وشوهد مستوطن يرتدي "الكيبا" (طاقية تقليدية يعتمرها اليهود المتشددون)، وهو يرش سيدة فلسطينية بنوع من الغاز قبل أن تسقط على الأرض، وتندلع المواجهات، بحسب القناة "12".كما اندلعت مواجهات في منطقة باب العامود، عندما تصدى شبان فلسطينيون لجولة قامت بها النائبة في الكنيست "ميري ريغيف" من حزب الليكود، ما أدى إلى إصابة حارسها الشخصي لدى رشقه بحجر.وفي وقت سابق من اليوم، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين داخل المسجد الأقصى لدى اقتحامه من قبل مستوطنين.واقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد، وأدوا صلوات تلمودية ورفعوا أعلام إسرائيل، ما استفز المرابطين داخله.واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 21 فلسطينيا خلال المواجهات في المسجد الأقصى ومنطقة باب العامود.من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن اليوم الأحد شهد أكبر عدد من اليهود الذين دخلوا باحات المسجد الأقصى منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967.وأوضحت أن 2626 يهوديا اقتحموا باحات الأقصى، فيما كان الرقم القياسي السابق عام 2018، ووقتها اقتحم 2084 مستوطنا الحرم القدسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/القوات-الإسرائيلية-تعتقل-فلسطينيين-بعد-الاعتداء-عليهم-بالمسجد-الأقصى-فيديو-1062845850.html

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