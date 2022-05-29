عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220529/انهيار-مطعم-في-وسط-بغداد-إثر-انفجار-مجهول-صور-وفيديو-1062837967.html
انهيار مطعم في وسط بغداد إثر انفجار مجهول... صور وفيديو
انهيار مطعم في وسط بغداد إثر انفجار مجهول... صور وفيديو
انهار مطعم في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، إثر انفجار مجهول لم تحدد أسبابه بعد.‏ 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T08:16+0000
2022-05-29T08:18+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101871/09/1018710965_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_340814e5ec9c8cf3eb19d3e90821571b.jpg
وذكر مصدر أمني لموقع "السومرية نيوز" العراقي أن الانفجار المجهول في مطعم دجاج وقع في منطقة الجادرية، ورجّح أن يكون ناجم عن انفجار أنبوبة غاز.وتابع المصدر، أنه لم تحدد الإصابات التي أسفر عنها الحادث.وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية في بيان، وجود أشخاص محاصرين تحت أنقاض مبنى المطعم المنهار، وأن الفرق التابعة له تباشر عمليات الإنقاذ.وأشارت المديرية إلى أن، "حادث انهيار حصل داخل مطعم ضمن منطقة الجادرية وقريب على مجمع الوزراء".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101871/09/1018710965_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_39b27321ba71a00d38a258a34fea1dc5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

انهيار مطعم في وسط بغداد إثر انفجار مجهول... صور وفيديو

08:16 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 08:18 GMT 29.05.2022)
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورالعاصمة العراقية بغداد
العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
العاصمة العراقية بغداد
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
انهار مطعم في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، إثر انفجار مجهول لم تحدد أسبابه بعد.‏
وذكر مصدر أمني لموقع "السومرية نيوز" العراقي أن الانفجار المجهول في مطعم دجاج وقع في منطقة الجادرية، ورجّح أن يكون ناجم عن انفجار أنبوبة غاز.
وتابع المصدر، أنه لم تحدد الإصابات التي أسفر عنها الحادث.
وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية في بيان، وجود أشخاص محاصرين تحت أنقاض مبنى المطعم المنهار، وأن الفرق التابعة له تباشر عمليات الإنقاذ.
وأشارت المديرية إلى أن، "حادث انهيار حصل داخل مطعم ضمن منطقة الجادرية وقريب على مجمع الوزراء".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала