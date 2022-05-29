https://arabic.sputniknews.com/20220529/انهيار-مطعم-في-وسط-بغداد-إثر-انفجار-مجهول-صور-وفيديو-1062837967.html
انهيار مطعم في وسط بغداد إثر انفجار مجهول... صور وفيديو
انهيار مطعم في وسط بغداد إثر انفجار مجهول... صور وفيديو
انهار مطعم في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، إثر انفجار مجهول لم تحدد أسبابه بعد. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T08:16+0000
2022-05-29T08:16+0000
2022-05-29T08:18+0000
العراق
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وذكر مصدر أمني لموقع "السومرية نيوز" العراقي أن الانفجار المجهول في مطعم دجاج وقع في منطقة الجادرية، ورجّح أن يكون ناجم عن انفجار أنبوبة غاز.وتابع المصدر، أنه لم تحدد الإصابات التي أسفر عنها الحادث.وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية في بيان، وجود أشخاص محاصرين تحت أنقاض مبنى المطعم المنهار، وأن الفرق التابعة له تباشر عمليات الإنقاذ.وأشارت المديرية إلى أن، "حادث انهيار حصل داخل مطعم ضمن منطقة الجادرية وقريب على مجمع الوزراء".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
انهيار مطعم في وسط بغداد إثر انفجار مجهول... صور وفيديو
08:16 GMT 29.05.2022 (تم التحديث: 08:18 GMT 29.05.2022) تابعنا عبر
انهار مطعم في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، إثر انفجار مجهول لم تحدد أسبابه بعد.
وذكر مصدر أمني لموقع "السومرية نيوز" العراقي أن الانفجار المجهول في مطعم دجاج وقع في منطقة الجادرية، ورجّح أن يكون ناجم عن انفجار أنبوبة غاز.
وتابع المصدر، أنه لم تحدد الإصابات التي أسفر عنها الحادث.
وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية في بيان
، وجود أشخاص محاصرين تحت أنقاض مبنى المطعم المنهار، وأن الفرق التابعة له تباشر عمليات الإنقاذ.
وأشارت المديرية إلى أن، "حادث انهيار حصل داخل مطعم ضمن منطقة الجادرية وقريب على مجمع الوزراء".