https://arabic.sputniknews.com/20220529/بعد-رصد-نموذج-لها-في-صحراء-الصين-اليابان-تستعرض-قدرات-طائرة-الإنذار-المبكر-إي---767-1062843145.html
بعد رصد نموذج لها في صحراء الصين… اليابان تستعرض قدرات طائرة الإنذار المبكر "إي - 767"
بعد رصد نموذج لها في صحراء الصين… اليابان تستعرض قدرات طائرة الإنذار المبكر "إي - 767"
شاركت طائرة الإنذار المبكر المتطورة "إي - 767" في مناورات عسكرية بالذخيرة الحية أجرتها قوات الدفاع الذاتي اليابانية، أمس السبت. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T10:49+0000
2022-05-29T10:49+0000
2022-05-29T10:49+0000
رصد عسكري
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وسلطت اليابان الضوء على طائرات الإنذار المبكر وأنظمة السيطرة التي تمتلكها، بعدما تم رصد نموذج يشبه الطائرة في صحراء الصين، حسبما ذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية، اليوم الأحد.ولفت الصحيفة إلى أنه من المعتقد أن الصين أنشأت نموذج للطائرة في الصحراء لقصفه خلال مهام تدريبية لقواتها.وأوضحت أن النموذج الذي رصدته الأقمار الاصطناعية يظهر نسخة بمحركين من الطائرة "إي - 767"، وهي نسخة لا تستخدمها إلا قوات الدفاع الذاتي اليابانية وتمتلك منها 4 طائرات موجودة في قاعدة "هاماماتسو" الجوية.ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرة "إي - 767" لم تقم بالتحليق الفعلي خلال المناورات وإنما شاركت عبر شاشة ضخمة عرضت الطائرة على أنها خط الدفاع الأول بفضل رادار ذي أداء عال يمثل أهمية كبيرة لكشف الطائرات والصواريخ المعادية خلال مراحل مبكرة من مسارها نحو الهدف.ونوهت الصحيفة إلى أن الطائرة "إي - 767" يمكنها مراقبة مساحات شاسعة والعمل كمركز قيادة لتوجيه الطائرات الحربية خلال المهام الحربية وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجيش الياباني.
https://arabic.sputniknews.com/20200811/21-معلومة-عن-طائرات-الإنذار-المبكر-إيواكس-1046254150.html
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رصد عسكري
بعد رصد نموذج لها في صحراء الصين… اليابان تستعرض قدرات طائرة الإنذار المبكر "إي - 767"
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شاركت طائرة الإنذار المبكر المتطورة "إي - 767" في مناورات عسكرية بالذخيرة الحية أجرتها قوات الدفاع الذاتي اليابانية، أمس السبت.
وسلطت اليابان الضوء على طائرات الإنذار المبكر وأنظمة السيطرة التي تمتلكها، بعدما تم رصد نموذج يشبه الطائرة في صحراء الصين، حسبما ذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية، اليوم الأحد.
ولفت الصحيفة إلى أنه من المعتقد أن الصين أنشأت نموذج للطائرة في الصحراء لقصفه خلال مهام تدريبية لقواتها.
وأوضحت أن النموذج الذي رصدته الأقمار الاصطناعية يظهر نسخة بمحركين من الطائرة "إي - 767"، وهي نسخة لا تستخدمها إلا قوات الدفاع الذاتي اليابانية
وتمتلك منها 4 طائرات موجودة في قاعدة "هاماماتسو" الجوية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرة "إي - 767" لم تقم بالتحليق الفعلي خلال المناورات وإنما شاركت عبر شاشة ضخمة عرضت الطائرة على أنها خط الدفاع الأول بفضل رادار ذي أداء عال يمثل أهمية كبيرة لكشف الطائرات والصواريخ المعادية
خلال مراحل مبكرة من مسارها نحو الهدف.
ونوهت الصحيفة إلى أن الطائرة "إي - 767" يمكنها مراقبة مساحات شاسعة
والعمل كمركز قيادة لتوجيه الطائرات الحربية خلال المهام الحربية وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجيش الياباني.