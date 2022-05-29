https://arabic.sputniknews.com/20220529/بكين-وشنغهاي-تخففان-القيود-الوبائية-مع-انحسار-العدوى-1062846601.html

بكين وشنغهاي تخففان القيود الوبائية مع انحسار العدوى

بكين وشنغهاي تخففان القيود الوبائية مع انحسار العدوى

عاد المتسوقون إلى مراكز التسوق في بكين، اليوم الأحد، مع تخفيف العاصمة الصينية القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء بعدما سجلت تراجعا في معدل العدوى. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T11:56+0000

2022-05-29T11:56+0000

2022-05-29T11:56+0000

الصين

فيروس كورونا

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ولاقت إعادة فتح المتاجر والمكاتب جزئيا في بكين ترحيبا من قبل السكان الذين ضجروا من الإغلاق وأصحاب المتاجر المتعطشين لعودة الحياة إلى طبيعتها، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس".مع بدء العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في بكين، وإلى جانب التخفيف التدريجي للقيود في شنغهاي أيضا، يشير ذلك إلى أن الأسوأ ربما انتهى في تفشي المرض في أبرز مدن الصين.أدت عمليات الإغلاق والقيود الأخرى بموجب استراتيجية الصين "صفر كوفيد'' إلى إحباط السكان بشكل متزايد لأنهم يرون أن الدول الأخرى تخفف وتعيد فتح حدودها.لا تزال المطاعم مغلقة في بكين، باستثناء الوجبات السريعة والتوصيل، ولا يزال بإمكان الكثير من الناس في شنغهاي الخروج بتصاريح خاصة ولفترة زمنية محدودة، حتى مع انخفاض عدد الحالات الجديدة.سجلت الصين 293 حالة جديدة يوم السبت، منها 78 حالة بين أشخاص وصلوا من الخارج. سجلت شنغهاي أكبر عدد من الحالات المحلية، حيث بلغ عدد الحالات 122 حالة، وبلغ عدد الحالات في بكين 21 حالة.سمحت بكين بإعادة فتح الحدائق العامة وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما يوم الأحد، وكلها بنسبة 50% من طاقتها. أعيد افتتاح جزء من سور الصين العظيم في جزء ريفي من بكين، للزوار يوم الاثنين.

https://arabic.sputniknews.com/20220520/الصين-قد-تفقد-ميزة-اقتصادية-جوهرية-هيمنت-عليها-طوال-46-عاما-لصالح-أمريكا-1062485564.html

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الصين, فيروس كورونا