https://arabic.sputniknews.com/20220529/بنك-المغرب-يعلن-عن-آلية-لمحاربة-الرشوة-في-المؤسسات-المصرفية-1062849066.html
بنك المغرب يعلن عن آلية لمحاربة الرشوة في المؤسسات المصرفية
بنك المغرب يعلن عن آلية لمحاربة الرشوة في المؤسسات المصرفية
وجه البنك المغربي دعوة إلى المؤسسات الائتمانية في البلاد من أجل إحداث آلية لمحاربة الرشوة تتضمن مجموعة إجراءات تتعلق بتحديد وتحليل وتقييم، كل ما يتعلق بأي سلوك... 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:26+0000
2022-05-29T12:26+0000
2022-05-29T12:26+0000
العالم العربي
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
ونشر البنك المغربي تعليمة (directive) أشار فيها إلى أن الفساد يشمل "التماس أو قبول عروض أو وعود أو تبرعات أو مزايا بهدف القيام أو الامتناع عن فعل يندرج ضمن وظيفة المعني بالأمر، أو القيام أو الامتناع عن قيام بفعل خارج الاختصاصات، أو إعطاء قرار أو رأي إيجابي أو سلبي من طرف مشتغل في مؤسسة ائتمانية".وبحسب صحيفة "هيسبريس" المغربية، فقط نوه البنك المغربي إلى أن الرشوة تشمل "استغلال النفوذ بالانتماء إلى مؤسسة ائتمانية من أجل الحصول أو محاولة الحصول على مزايا".يذكر أن البنك المغربي قد فرض مجموعة مقتضيات على المصارف بهدف اعتماد سياسة "عدم التسامح مع كل أشكال الرشوة"، بالإضافة إلى ضرورة "التوفر على استراتيجية لتدبير مخاطر الرشوة والسهر على توفير الوسائل الضرورية لضمان فعالية آلية محاربة الرشوة والشفافية والتواصل بخصوصها".وتفرض الإجراءات على المؤسسات الائتمانية المغربية تنظم "تكوينات مستمرة" موجهة إلى المسؤولين والمتعاونين الأكثر عرضة لمخاطر التعرض للرشوة، "ناهيك عن عمليات تحسيس لفائدة جميع المشتغلين في البنوك لرفع الوعي بتحديات ومخاطر ظاهرة الرشوة".وشددت المقتضيات على ضرورة تضمين "تقرير المراقبة الداخلية"، المرسل إلى بنك المغرب، لفقرة متعلقة بآلية محاربة الرشوة والأنشطة والنتائج التي تم إجراؤها في هذا الصدد، من أجل عملية تتبع النتائج.ونوهت الوثيقة، التي جرى اعتمادها خلال الاجتماع السنوي للجنة مؤسسات الائتمان، إلى أن الإجراءات الجديدة تدخل حيز التنفيذ لمدة 12 شهرا بعد تاريخ توقيعها في الـ19 من مايو/ أيار الجاري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_691:0:4766:3056_1920x0_80_0_0_afdae4ba9c975f8b178aa136ba3fdc33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
بنك المغرب يعلن عن آلية لمحاربة الرشوة في المؤسسات المصرفية
تابعنا عبر
وجه البنك المغربي دعوة إلى المؤسسات الائتمانية في البلاد من أجل إحداث آلية لمحاربة الرشوة تتضمن مجموعة إجراءات تتعلق بتحديد وتحليل وتقييم، كل ما يتعلق بأي سلوك من المحتمل أن يوصف بأنه فساد أو خرق للأمانة، خلال الإجراءات.
ونشر البنك المغربي تعليمة (directive) أشار فيها إلى أن الفساد يشمل "التماس أو قبول عروض أو وعود أو تبرعات أو مزايا بهدف القيام أو الامتناع عن فعل يندرج ضمن وظيفة المعني بالأمر، أو القيام أو الامتناع عن قيام بفعل خارج الاختصاصات، أو إعطاء قرار أو رأي إيجابي أو سلبي من طرف مشتغل في مؤسسة ائتمانية".
وبحسب صحيفة "هيسبريس" المغربية
، فقط نوه البنك المغربي إلى أن الرشوة تشمل "استغلال النفوذ بالانتماء إلى مؤسسة ائتمانية من أجل الحصول أو محاولة الحصول على مزايا".
يذكر أن البنك المغربي قد فرض مجموعة مقتضيات على المصارف بهدف اعتماد سياسة "عدم التسامح مع كل أشكال الرشوة"، بالإضافة إلى ضرورة "التوفر على استراتيجية لتدبير مخاطر الرشوة والسهر على توفير الوسائل الضرورية لضمان فعالية آلية محاربة الرشوة والشفافية والتواصل بخصوصها".
وبحسب هذه الإجراءات المفروضة، سيكون لزاما على البنوك المغربية، إدراج إجراءات محاربة الرشوة على "مستوى المساطر والسياسات ذات المخاطر، خصوصا نشاط منح القروض والصفقات وتدبير الموارد البشرية ومسطرة تدبير النقد والأنشطة البنكية الموجودة في الخارج".
وتفرض الإجراءات على المؤسسات الائتمانية المغربية تنظم "تكوينات مستمرة" موجهة إلى المسؤولين والمتعاونين الأكثر عرضة لمخاطر التعرض للرشوة، "ناهيك عن عمليات تحسيس لفائدة جميع المشتغلين في البنوك لرفع الوعي بتحديات ومخاطر ظاهرة الرشوة".
"يتوجب على المؤسسات التي تتجاوز حصيلتها الإجمالية 30 مليار درهم الانخراط في مسار التصديق الدوري الخارجي لضمان ملاءمة أنظمتها ضد الرشوة للمعايير المعروفة في هذا المجال".
وشددت المقتضيات على ضرورة تضمين "تقرير المراقبة الداخلية"، المرسل إلى بنك المغرب، لفقرة متعلقة بآلية محاربة الرشوة والأنشطة والنتائج التي تم إجراؤها في هذا الصدد، من أجل عملية تتبع النتائج.
ونوهت الوثيقة، التي جرى اعتمادها خلال الاجتماع السنوي للجنة مؤسسات الائتمان، إلى أن الإجراءات الجديدة تدخل حيز التنفيذ لمدة 12 شهرا بعد تاريخ توقيعها في الـ19 من مايو/ أيار الجاري.