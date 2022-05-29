https://arabic.sputniknews.com/20220529/بوتين-يحذر-من-خطورة-استمرار-ضخ-الأسلحة-لأوكرانيا-ويؤكد-استعداد-موسكو-للإسهام-في-تصدير-الحبوب--1062855914.html

بوتين يحذر من خطورة استمرار ضخ الأسلحة لأوكرانيا ويؤكد استعداد موسكو للإسهام في تصدير الحبوب

بوتين يحذر من خطورة استمرار ضخ الأسلحة لأوكرانيا ويؤكد استعداد موسكو للإسهام في تصدير الحبوب

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة استمرار ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا استعداد بلاده الإسهام في تصدير الحبوب دون عوائق. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T14:19+0000

2022-05-29T14:19+0000

2022-05-29T14:19+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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بوتين يحذر من خطورة استمرار ضخ الأسلحة لأوكرانيا ويؤكد استعداد موسكو للإسهام في تصدير الحبوب بوتين يحذر من خطورة استمرار ضخ الأسلحة لأوكرانيا ويؤكد استعداد موسكو للإسهام في تصدير الحبوب

بوتين يحذر من خطورة استمرار ضخ الأسلحة لأوكرانيا ويؤكد استعداد موسكو للإسهام في تصدير الحبوب دون عوائقوخلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، أكد بوتين، على الطبيعة الخطيرة للضخ المستمر للأسلحة الغربية لأوكرانيا، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر زعزعة الاستقرار.كما أكد بوتين بحسب بيان الكرملين: "استعداد روسيا للإسهام في البحث عن خيارات لصادرات الحبوب دون عوائق، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود".في هذا السياق، قال الباحث السياسي، بهاء محمود، إن "العقوبات الغربية على روسيا أتت بثمار سلبية، خاصة وأن هناك انقساما داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تلك العقوبات؛ لأنها تؤثر على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومن هذه الدول المجر".ولفت إلى أنه "مع ضغوط هذه الدول على الاتحاد والأزمة التي يمر بها الاقتصاد الأوكراني سيؤدي كل ذلك إلى مرونة في العلاقة بين أطراف الأزمة الأوكرانية حماية لمصالح الجميع وليس بداية انتهاء العقوبات".الأمم المتحدة تأمل التوصل إلى نتائج إيجابية في المباحثات حول فتح طرق تعزدعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، لتحقيق نتائج إيجابية خلال محادثاتهما لإعادة فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من محافظات اليمن.وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان إنه تم: "وضع اقتراح لإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي، تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين، بناءً على النقاشات التي استمرت لثلاث أيام والخيارات التي طرحت من قبل الطرفين".وأوضح أنه "في الفترة الأخيرة تم فتح مطار صنعاء ودخول السفن، مشيرا إلى أن الجانب الحكومي التزم بكل النقاط، لكن حركة الحوثي تأخرت في تسمية الفريق المفاوض حتى قرب انتهاء الهدنة، والآن هناك حاجة إلى هدنة جديدة لمدة ستة أشهر للتفاوض".آلاف المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية لأول مرةذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن ما يزيد عن 1800 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، الأحد 29 مايو/ أيار، وقاموا بأداء صلوات تلمودية، وسجدوا "سجودا ملحميا جماعيا" لأول مرة في تاريخ المسجد.من جهته، اتهم المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إسرائيل باللعب بالنار "من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات في القدس المحتلة وتصعيد عمليات القتل".في هذا الإطار، قال د. فضل طهبوب، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن إسرائيل بمحاولاتها المستمرة اقتحام المسجد الأقصى عبر ما يسمى مسيرة الأعلام أو غير ذلك من الإجراءات تحاول تثبيت وضع مناف للحقيقة متعلق بمدينة القدس.وأشار طهبوب إلى أن هناك خلافات داخلية حول الحكومة، لافتا إلى أن فشل بينيت في تمرير هذه المسيرة سيتسبب في اتهامه بالتخاذل والجبن ما يهدد موقعه كرئيس للوزراء.وأضاف طهبوب أن التداعيات المحتملة لعملية الاقتحام تلك ستبدأ إذا حدثت اشتباكات، حيث سيتبعها تصعيد محتمل من الفصائل، ما لم يحدث تدخل عربي أو دولي، وذلك لأن فارق القوة العسكرية لصالح إسرائيل بالطبع.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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