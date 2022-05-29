https://arabic.sputniknews.com/20220529/بيل-غيتس-يتنبأ-بجائحة-جديدة-محتملة-خلال-السنوات-القادمة-1062834678.html
بيل غيتس يتنبأ بجائحة جديدة محتملة خلال السنوات القادمة
بيل غيتس يتنبأ بجائحة جديدة محتملة خلال السنوات القادمة
كشف الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، عن توقعاته المستقبلية، مشيرا إلى أن وباء جديدا محتملا سيظهر لدى البشرية في السنوات القادمة. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T06:37+0000
2022-05-29T06:37+0000
2022-05-29T06:37+0000
العالم
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وقال غيتس خلال حديث لصحيفة "إل باييس" الإسبانية: "يمكن أن يأتي فيروس محتمل يمكن أن يكون نوعا من الأنفلونزا، مختلف عن فيروس كورونا وهذا سيسمح لنا على الأقل بالحصول على بعض المعرفة حول كيفية الحصول على العلاج بشكل كبير".وأضاف غيتس قائلا: "لكن يمكن أن يكون شيئًا آخر، فيروس من صنع الإنسان، أو فيروس إرهابي ضمن حرب بيولوجية".وتابع قائلا: "هذا سيناريو مخيف للغاية لأنهم قد يحاولون نشره في أماكن مختلفة في نفس الوقت أو يمكن أن يخرج من العالم"، مشيرا إلى أن "لهذا السبب أعتبر أن هذا الاحتمال وارد بنسبة خمسين بالمائة خلال السنوات القادمة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بيل غيتس يتنبأ بجائحة جديدة محتملة خلال السنوات القادمة
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كشف الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، عن توقعاته المستقبلية، مشيرا إلى أن وباء جديدا محتملا سيظهر لدى البشرية في السنوات القادمة.
وقال غيتس خلال حديث لصحيفة "إل باييس" الإسبانية
: "يمكن أن يأتي فيروس محتمل يمكن أن يكون نوعا من الأنفلونزا، مختلف عن فيروس كورونا وهذا سيسمح لنا على الأقل بالحصول على بعض المعرفة حول كيفية الحصول على العلاج بشكل كبير".
وأضاف غيتس قائلا: "لكن يمكن أن يكون شيئًا آخر، فيروس من صنع الإنسان، أو فيروس إرهابي ضمن حرب بيولوجية".
وتابع قائلا: "هذا سيناريو مخيف للغاية لأنهم قد يحاولون نشره في أماكن مختلفة في نفس الوقت أو يمكن أن يخرج من العالم"، مشيرا إلى أن "لهذا السبب أعتبر أن هذا الاحتمال وارد بنسبة خمسين بالمائة خلال السنوات القادمة".