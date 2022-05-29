https://arabic.sputniknews.com/20220529/بينيت-التلويح-بالعلم-الإسرائيلي-في-القدس-أمر-طبيعي-1062845126.html

بينيت: التلويح بالعلم الإسرائيلي في القدس أمر طبيعي

بينيت: التلويح بالعلم الإسرائيلي في القدس أمر طبيعي

قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن التلويح بالعلم الإسرائيلي في مدينة القدس أمر طبيعي. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T11:25+0000

2022-05-29T11:25+0000

2022-05-29T11:25+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن بينيت خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، أن رفع علم بلاده في مدينة القدس المحتلة، هو أمر بديهي، وبأن إسرائيل واضحة حول هذا منذ اللحظة الأولى.وأوضح بينيت أن "يوم القدس"، والذي يوافق اليوم الأحد، هو يوم سعيد، بدعوى أنه قبل 55 عاما نجح الجيش الإسرائيلي في توحيد مدينة القدس، مؤكدا أن بلاده ستشهد اليوم سلسلة من الفعاليات لإحياء "يوم القدس، خاصة "مسيرة الأعلام" التي ستقام بحسب مسارها المعتاد".وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي المشاركين في "مسيرة الأعلام" الاحتفال بمسؤولية واحترام.وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد زار حائط البراق، قبل قليل، رافعا العلم الإسرائيلي.ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أظهر من خلالها زيارته لحائط البراق "حائط المبكى إسرائيليا"، رافعا العلم الإسرائيلي، مؤكدا أنه يحتفل بيوم توحيد مدينة القدس، وأن إسرائيل تحتفل بهذا اليوم سنويا، ملوحا بعلم إسرائيل، بدعوى أنه العلم الوحيد لبلاده فقط.وفي سياق ذي صلة، اقتحم المئات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف تأمين دخول المستوطنين وحمايتهم.وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيين وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".ومن جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.ويأتي اقتحام المستوطنين لتفريغ ساحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين، بهدف تأمين مسار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى قبيل "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة، بمناسبة ما يطلق عليه اسم "يوم القدس"، وذكرى احتلال الجزء الشرقي من المدينة خلال حرب عام 1967.وتنطلق "مسيرة الأعلام" عبر انتظام آلاف اليهود، والتي ستمر عبر المناطق الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية من أنها قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف.

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